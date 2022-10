Piove: il trailer ufficiale del nuovo dramma-horror di Paolo Strippoli

Grazie a Fandango possiamo presentarvi in esclusiva il trailer ufficiale di Piove, il dramma-horror di Paolo Strippoli ambientato in una Roma costantemente sul punto di esplodere. Il film nasce dalla scrittura di Jacopo Del Giudice vincitore con Piove della 32° edizione del Premio Franco Solinas.

Dopo aver vinto il premio per la Miglior Regia al Festival di Taormina 2021, con il film d'esordio A Classic Horror Story, Paolo Strippoli torna con una pellicola ambientata in una terrificante Roma distopica. Il film, distribuito da Fandango, è prodotto da Propaganda Italia (5 è il numero perfetto) in coproduzione con GapBuster (FreaksOut).

Nel cast del nuovo progetto del regista figurano: Francesco Gheghi (Io Sono tempesta, Padre Nostro ), Cristiana Dell'Anna (Qui Rido Io , E' stata la mano di Dio), Fabrizio Rongione (Rosetta, L'enfant, Il Matrimonio di Lorna dei fratelli Dardenne, Diaz di Vicari) e Leon de la Vallèe (La terra dei figli di Cupellini) aka Leon Faun nella sua vita parallela da rapper.

Piove: il poster in esclusiva

La sinossi di Piove recita: "Da qualche giorno Roma è teatro di un evento singolare: quando piove condotti e tombini tracimano con una melma grigiastra ed esalano un vapore denso di cui non si conosce l'origine. Nessuno può immaginare che chiunque respiri questo misterioso vapore dovrà farà i conti con ciò che reprime, i suoi istinti più oscuri, la sua rabbia. Neanche la famiglia Morel."