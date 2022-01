Pinocchio, il primo teaser del film Netflix di Guillermo Del Toro [VIDEO]

Netflix ha diffuso un primo teaser per il nuovo film di Guillermo Del Toro, Pinocchio, in arrivo sulla piattaforma streaming.

Pinocchio diventa un musical in stop-motion grazie a Guillermo Del Toro, che nel suo ultimo film reinventa la classica storia del burattino di legno che divenne bambino. Guardiamo insieme il primo teaser trailer ufficiale appena diffuso da Netflix, dove la pellicola debutterà in esclusiva il prossimo dicembre.

"Voglio raccontarvi una storia. È una storia che credete di conoscere, ma non è così. Non del tutto" promette Sebastian il Grillo, che nel doppiaggio originale ha la voce di Ewan McGregor, e che ci lascia poco dopo anticipandoci solamente che lui ha potuto assistervi da un posto d'onore ("Io, Sebastian il Grillo, ero lì. Anzi, in effetti io vivevo, e sottolineo vivevo, dentro il cuore del bambino di legno").

Diretta da Guillermo del Toro e Mark Gustafson su una sceneggiatura di Guillermo del Toro e Patrick McHale, questa versione di Pinocchio sarà, come dicevamo, un musical animato realizzato con la tecnica di ripresa passo a uno, più notoriamente conosciuta come stop-motion.

Nel cast di doppiatori, oltre al già citato McGregor, troveremo altre numerose stelle dello spettacolo come Tilda Swinton, Christoph Waltz, Cate Blanchett, Finn Wolfhard, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, John Turturro, David Bradley, Burn Gorman e l'esordiente Gregory Mann, che presterà la voce al protagonista.

Pronti a essere di nuovo catapultati nel mondo di fantasia regalatoci per la prima volta da Carlo Collodi?