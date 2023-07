Cinderella's Curse, dopo Winnie the Pooh: Blood and Honey arriva la versione horror della celebre fiaba (FOTO)

Dallo studio che ci ha portato Winnie the Pooh: Blood and Honey, adesso arriva la versione horror di una fiaba senza tempo, Cenerentola: guardiamo insieme le prime foto.

"Cenerella, Cenerella" cantavano i topini di Cenerentola nel classico Disney... Ma con Cinderella's Curse è tutt'altra versione che abbiamo davanti. Dallo studio che ha già portato sugli schermi Winnie the Pooh: Blood and Honey, ora arriva un'altra celebre storia rivisitata in chiave horror. Guardiamo insieme le prime immagini dalla pellicola.

Dark Cenerentola

Annunciato per ottobre 2023, in tempo per Halloween, Cinderella's Curse è il nuovo dark retelling degli ITN Studios, che avevano già distribuito il subito miniscult Winnie The Pooh: Blood and Honey.

Winnie the Pooh: Blood and Honey è uno dei film con le peggiori recensioni di tutti i tempi

Sulla stessa scia sembra infatti procedere la pellicola con Kelly Rian Sanson, Chrissie Wunna e Danielle Scott scritta da Harry Boxley, attualmente in produzione, e a cui possiamo dare oggi un primo sguardo, come segnala Variety.

"Questa è una versione incredibilmente unica della classica storia di Cenerentola che tutti conosciamo e amiamo" ha dichiarato Louisa Warren, produttrice e regista del film "Avremo alcune morti davvero orripilanti per mano sua. Credo che gli appassionati del gore avranno di che godere con questa rivisitazione dark".

E voi, cosa vi aspettate da Cinderella's Curse?