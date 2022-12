Pinocchio, Frankie hi-nrg contro Guillermo del Toro: "Ha preso la storia e ci ha ca**to sopra"

L'adattamento di Pinocchio in stop motion firmato da Guillermo del Toro per Netflix ha conquistato tutti... o quasi. Su Rotten Tomatoes il film vanta un punteggio dell'84% da parte del pubblico, che arriva al 97% per la critica. Ma c'è chi ha detestato il film, tra questi il cantante e rapper italiano Frankie hi-nrg che ha attaccato duramente del Toro in un tweet scrivendo:

"Certo che tocca sentirsi veramente strafichi per prendere una storia come #Pinocchio, stravolgerla totalmente, cacarci sopra e rivenderla con lo stesso titolo, vero @RealGDT?"

Il tweet ha generato un fiume di commenti, polarizzando l'opinione dei follower del cantante. C'è chi ha concordato con la polemica di Frankie, il cui vero nome è Francesco Di Gesù, e chi ha criticato la sua presa di posizione.

"Non mi sarei aspettato questa "analisi" così stupida, basica e ignorante da una persona intelligente come reputo Frankie. Se già dal titolo è "Guillermo del Toro's Pinocchio", dovrebbe suggerire che è una RIVISITAZIONE ad opera di un grande maestro del cinema. Avercene, direi" scrive un utente.

"Mi spiace ma non ci hai capito veramente niente, né dell'originale né della trasposizione di Del Toro" aggiunge un altro commentatore.

Il Pinocchio di Guillermo del Toro, ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi della morte e ad amare la vita

Come si legge nella nostra recensione di Pinocchio, il regista premio Oscar Guillermo del Toro ha deciso di reinventare il grande classico di Carlo Collodi dedicato al burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto, intagliatore in lutto. Questo stravagante film in stop-motion diretto da del Toro e Mark Gustafson segue le spericolate e indisciplinate avventure di Pinocchio nella sua ricerca di un posto nel mondo.