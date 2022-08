Pinocchio: svelata la data di uscita su Disney+

Disney+ ha annunciato la data di uscita di Pinocchio, il film diretto da Robert Zemeckis, che debutterà in streaming a settembre.

Disney+ ha annunciato la data di uscita della nuova versione di Pinocchio: l'8 settembre, come confermato anche da un video che regala nuove immagini dell'atteso film.

Nel montaggio dedicato ai titoli in arrivo sulla piattaforma di streaming, si vedono Geppetto e Pinocchio insieme per la prima volta, personaggi affidati a Tom Hanks e Benjamin Evan Ainsworth.

Il progetto diretto da Robert Zemeckis propone una nuova versione del classico d'animazione Pinocchio, riportando sul piccolo schermo in versione live action la storia del burattino di legno che cerca di diventare un bambino vero.

Il premio Oscar Tom Hanks interpreta Geppetto, l'intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua "coscienza"; la candidata all'Academy Award Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata all'Academy Award Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione.

Il film è prodotto da Robert Zemeckis, Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz, mentre Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire e Jeremy Johns sono i produttori esecutivi.