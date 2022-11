Pinocchio, Alexandre Desplat ha composto la musica usando solo strumenti in legno e ha commosso Del Toro

Pinocchio, il nuovo film diretto da Guillermo del Toro, arriverà sugli schermi di Netflix il 9 dicembre e il compositore Alexandre Desplat ha rivelato qualche retroscena riguardante la colonna sonora, tra cui il fatto che abbia usato solo strumenti in legno.

L'artista ha infatti spiegato che cerca, con ogni sua creazione, di riflettere l'anima del progetto di cui si occupa.

Alexandre Desplat ha raccontato: "Geppetto è un falegname e Pinocchio è fatto di legno". L'artista ha quindi aggiunto: "Ho pensato che utilizzare degli strumenti di legno avrebbe permesso di realizzare qualcosa di diverso rispetto ad avere un'orchestra sinfonica. Sono certo che nessuno se ne accorgerà, ma va bene. Non vogliamo che qualcuno dica 'Oh, è in legno!' quando sta ascoltando la musica".

Desplat ha collaborato con Guillermo del Toro ideando anche una serie di canzoni originali, con l'aiuto anche di Roeban Katz. Il frutto del loro lavoro sono brani come Ciao Papa, che viene descritto come un momento triste e malinconico perché ideato come un addio all'infanzia, alla sua nuova casa e al padre che non sa ancora come amarlo. La canzone è stata inoltre costruita per essere facilmente memorizzabile anche dai bambini.

Il brano The Pine Cone racchiude invece il dolore di Geppetto dopo aver perso durante la prima guerra mondiale un figlio, Carlo, situazione che causa un vuoto che cerca di riempire con Pinocchio.

Pinocchio: un'immagine del film di Guillermo del Toro

Alexandre, durante un evento organizzato da Deadline, ha poi spiegato che ammira la passione di Guillermo del Toro per il cinema e per la musica: "Non c'è paura e non ci sono limiti, è aperto a ogni idea. Ama che la musica possa proporre emozioni e questo film ha così tante svolte e cambiamenti di emozioni, come la tensione e la malinconia, e la gioia e la fantasia attraverso l'amore di un padre e di un figlio. Come in La Forma dell'Acqua ci sono così tante emozioni e, in entrambi i film, ci sono dei forti contenuti sociali e politici. In Pinocchio si tratta del fascismo, visto che il film è ambientato nell'Italia degli anni '30. Tutto insieme crea della tensione che può trasmettere la musica. I momenti più grandiosi con Guillermo sono quando penso di essermi avvicinato all'idea giusta musicalmente e gliela faccio sentire, e vedo che sta piangendo, allora so di aver ragione. Lui è davvero sensibile nei confronti della musica, alcuni registi lo sono".

Desplat ha inoltre rivelato che spera che Pinocchio un giorno diventi un musical, espandendo la storia del film.