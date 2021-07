Pilar Bardem: addio all'attrice madre di Javier e Carlos, aveva 82 anni

Pilar Bardem è morta sabato 17 luglio 2021 all'età di 82 anni, l'attrice era la madre di Javier e Carlos, entrambi famosi attori in Spagna.

La notizia, confermata dalla famiglia, rivela che il decesso è avvenuto all'ospedale Ruber di Madrid a causa di una malattia polmonare non legata al Covid.

Carlos Bardem ha scritto online: "Vogliamo condividere la notizia che Pilar Bardem, nostra madre, il nostro esempio, è morta. Se ne è andata in pace e senza soffrire, circondata dall'amore della sua famiglia. Sappiamo l'amore e l'ammirazione che molte persone provavano per lei, in Spagna e all'estero, per il suo lavoro come attrice e come combattente che ha sempre espresso solidarietà. Apprezziamo con tutto il nostro cuore l'amore nei confronti di nostra madre. Grazie da parte dei suoi figli Carlos, Monica e Javier".

Carlos ha inoltre pubblicato una foto che ritrae Pilar insieme alla sorella e al fratello Javier Bardem aggiungendo online: "Diciamo addio a mia madre con un cuore pieno di amore. Con tenerezza e un sorriso. E con la nostra anima piena di gratitudine per le migliaia e le migliaia di messaggi di affetto, rispetto e ammirazione per Pilar Bardem. Grazie per questa ondata di amore".

Pilar Bardem ha recitato nel film 1995 Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (Nobody Will Speak of Us When We're Dead), che ha conquistato otto Goya Award ed è poi stata nominata nel 2005 per la sua interpretazione in Maria querida. Pilar, in veste di attivista, ha lottato per i diritti degli attori e delle donne. Nel 2003, inoltre, si è opposta alla decisione del governo spagnolo di inviare le truppe in Iraq.

Penelope Cruz ha ricordato la suocera con un post emozionante in cui ha lodato la madre del marito con cui aveva recitato in film come Live Flesh e No News from God.

A ricordare l'attrice anche Antonio Banderas che ha recitato nel 1990 in Contra el viento e ha dichiarato: "Il teatro spagnolo sta perdendo un'attrice grandiosa".