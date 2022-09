Pierfrancesco Favino, Toni Servillo e Valerio Mastandrea in Adagio di Stefano Sollima

Cast da urlo per il nuovo film di Stefano Sollima, che fa ritorno in Italia per girare Adagio, crime ambientato nella Roma contemporanea. Le riprese sono in corso dal 5 settembre. Tra gli interpreti troviamo Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini.

"Sono desideroso e pieno di entusiasmo di tornare finalmente a rappresentare la mia città dopo tutti questi anni. Roma è cambiata, e anche io", ha dichiarato Stefano Sollima a Variety, descrivendo Adagio come una storia oscura di vendetta e redenzione, "che sarà l'ultimo capitolo della mia trilogia criminale romana".

I due precedenti capitoli di questa trilogia sono la rivoluzionaria serie Sky TV Romanzo criminale - La serie e il film Suburra, che è stato successivamente trasformato in una serie per Netflix.

L'idea della storia e la sceneggiatura di Adagio sono state co-scritte da Stefano Bises, già autore di Gomorra e ZeroZeroZero con Sollima. Adagio è prodotto da Lorenzo Mieli tramite la sua compagnia The Apartment, che fa parte di Fremantle, da Stefano Sollima tramite la sua scandola AlterEgo, e da Vision Distribution, che distribuirà il film in Italia e lo venderà all'estero.