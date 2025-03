Elodie, Pierfrancesco Favino e Barbara Ronchi nel cast della serie Netflix Nemesi

Al via le riprese di Nemesi, serie tv in sei episodi prodotta da Netflix. La serie thriller italiana, che esplora il tema del destino e delle imprevedibili conseguenze di chi osa sfidarlo, vede protagonisti Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi e la cantante Elodie.

Prodotta da Indigo Film, con il supporto di Creative Europe Programma Media dell'Unione Europea, Nemesi è una serie Netflix creata e scritta da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. A dirigere i sei episodi Piero Messina.

Dopo l'esperienza sanremese, Elodie torna alla recitazione dopo debuttato come attrice nel 2022 in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, per il quale ha anche realizzato la canzone Proiettili (Ti mangio il cuore) e dopo aver ripetuto l'esperienza con Fuori di Mario Martone, attualmente in postproduzione.

La sinossi

Tommaso Gherardi (Pierfrancesco Favino), erede di una ricca famiglia di imprenditori milanesi, è accusato di aver ucciso sua moglie Gloria (Elodie). Tutte le prove lo inchiodano, almeno fino a quando ad assumere la sua difesa è Diana Potenza (Barbara Ronchi), un'avvocata determinata a scoprire la verità, complessa e inaspettata, che si cela dietro l'omicidio.

Nemesi sarà disponibile prossimamente solo su Netflix. Di seguito la prima foto della serie che ritrae Pierfrancesco Favino alla finestra.