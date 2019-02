Hammamet: Pierfrancesco Favino sarà Bettino Craxi nel nuovo film di Gianni Amelio!

Hammamet, il nuovo film di Gianni Amelio, racconterà gli ultimi due anni di vita di Bettino Craxi e ad interpretarlo sarà Pierfrancesco Favino. La pellicola dovrebbe arrivare nelle sale nel 2020, proprio vent'anni dopo la morte del politico.

Bettino Craxi è stato il segretario del Partito Socialista Italiano ed ex presidente del Consiglio che dominò la vita politica italiana degli anni '80. Dopo lo scandalo di Tangentopoli, l'uomo ha passato sette anni proprio a Hammamet. Il protagonista della pellicola sarà, appunto, Pierfrancesco Favino, il poliedrico attore vincitore per ben due volte del David di Donatello. Qualche sera fa, Favino è tornato a calcare il palco dell'Ariston all'ultima edizione del Festival di Sanremo, dove si è concesso un super-medley musicale, tra Bohemian Rhapsody, Sister Act e Mary Poppins. Tra i suoi prossimi progetti Il traditore di Marco Bellocchio, in cui interpreta Tommaso Buscetta, membro di Cosa Nostra diventato poi collaboratore di giustizia.

Nel cast di Hammamet anche Claudia Gerini, Omero Antonutti e Renato Carpentieri. Ancora pochi dettagli sono stati svelati su location e altro, ma le riprese dovrebbero iniziare il prossimo marzo. L'ultimo lavoro di Gianni Amelio, arrivato nelle sale nel 2017, è La tenerezza, candidato a ben 8 David di Donatello, con il trionfo proprio di Carpentieri.