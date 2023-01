Pierce Brosnan ed Helena Bonham Carter in Four Letters of Love, film ispirato a un celebre romanzo irlandese

Pierce Brosnan ed Helena Bonham Carter reciteranno in un progetto tutto letterario: un film tratto da Four Letters, romanzo molto famoso in Irlanda.

Pierce Brosnan ed Helena Bonham Carter saranno i protagonisti di un nuovo lungometraggio basato sul romanzo irlandese Four Letters of Love, diretto da Polly Steele. A riportarlo è stato Variety, anticipando qualche dettaglio sul nuovo progetto per il grande schermo.

Mamma Mia! Ci risiamo: Pierce Brosnan in una scena del film

Nel film Pierce Brosnan ed Helena Bonham Carter indosseranno i panni dei genitori di due ragazzi che si amano alla follia, interpretati da Fionn O'Shea e Ann Skelly. Variety ha anche fornito una prima sinossi della pellicola:

Nicholas Coughlan (O'Shea) e Isabel Gore (Skelly) sono destinati a stare insieme. La domanda è se lo scopriranno o meno. Così come il destino e il potere del vero amore li uniscono, anche la vita minaccia di separarli.

Con il finanziamento di Northern Ireland Screen, le riprese inizieranno a febbraio nell'Irlanda del Nord, prima di trasferirsi nella Repubblica d'Irlanda.

Vi ricordiamo che il romanzo di Niall Williams è stato pubblicato per la prima volta nel 1997 ed è stato tradotto in più di 30 lingue prima che lo si adattasse per lo schermo.