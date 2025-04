Pierce Brosnan approva Aaron Taylor-Johnson come potenziale prossimo James Bond

Pierce Brosnan, ex James Bond, ha dato il suo pieno sostegno ad Aaron Taylor-Johnson come possibile successore del leggendario agente segreto, James Bond. I due attori avevano già lavorato insieme nel film drammatico The Greatest del 2009, ed è proprio in quella occasione che Brosnan ha avuto modo di apprezzare il talento di Taylor-Johnson.

"Penso che sarebbe un'ottima scelta", ha dichiarato Brosnan in un'intervista a Yahoo Entertainment. "L'ho scritturato per un film che ho fatto molto tempo fa, The Greatest, dove ha interpretato 'il più grande'".

L'attore di MobLand ha continuato a lodare il collega, aggiungendo: "Questo giovane ha una presenza incredibile sul set. È entrato in scena con tanta passione ed energia. Se dovesse desiderare il ruolo, crederei che sarebbe fantastico per lui".

Il futuro di James Bond

Brosnan ha interpretato l'iconico agente segreto in quattro film: Goldeneye (1995), Die Another Day (1997), The World Is Not Enough (1999) e Tomorrow Never Dies (2002). Successivamente, Daniel Craig ha preso il testimone, interpretando Bond in Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) e No Time to Die (2021).

Pierce Brosnan in una scena di Goldeneye

Nel frattempo, con l'acquisizione del franchise da parte degli Amazon MGM Studios, l'interesse per il futuro di James Bond è cresciuto. La scelta del prossimo attore a vestire i panni di 007 ha attirato molte speculazioni.

L'anno scorso, Seth Abramovitch, senior writer di The Hollywood Reporter, ha avanzato la sua previsione per il prossimo James Bond. "Barbara Broccoli, produttrice della serie, ha sempre preso decisioni guidata dal cuore, senza lasciarsi influenzare troppo dall'opinione popolare", ha affermato Abramovitch.

Primo piano di Pierce Brosnan dal film L'uomo nell'ombra

"Ricordiamo che anche Daniel Craig fu visto inizialmente come una scelta controversa quando fu scelto nel 2005. Nel 2025 scopriremo finalmente chi sarà il nuovo 007, e non sarà Aaron Taylor-Johnson. Sarà un attore britannico che sta per esplodere come superstar, qualcuno che il pubblico conosce ma non troppo, con un sorriso irresistibile, capacità di fare battute e un carisma fuori dal comune. Il prossimo Bond? Probabilmente Josh O'Connor".