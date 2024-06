Pier Silvio Berlusconi torna sul trash al Grande Fratello Vip 7 e boccia L'Isola dei Famosi 2024

Oggi, Pier Silvio Berlusconi ha indetto una conferenza stampa per fare un bilancio della stagione televisiva che sta terminando in questi giorni. L'amministratore delegato di Mediaset ha parlato anche della linea editoriale sui reality show di Canale 5, accennando all'ultima edizione Vip del Grande Fratello e all'Isola dei Famosi 2024.

Le controversie nate durante il Grande Fratello Vip 7

Lo scorso anno, durante le battute finali del programma condotto da Alfonso Signorini, Pier Silvio Berlusconi ebbe un'improvvisa illuminazione: il trash doveva scomparire dai reality show di Canale 5. Fu dettata una nuova linea che cambiò il regolamento in corsa, portando alla squalifica di concorrenti come Edoardo Donnamaria e Daniele Del Moro per comportamenti che fino alla settimana precedente non erano stati neanche redarguiti.

Oggi, a più di un anno dalla fine di quella sciagurata edizione, l'amministratore delegato di Mediaset è tornato a parlare del GF VIP 7. "Non c'è una nuova linea editoriale per i reality. E soprattutto, la parola trash, che è stata tanto usata, non solo non mi piace ma non mi appartiene. Ho visto alcune puntate dell'edizione scorsa del GF e ho trovato che ci fossero degli eccessi".

Edoardo Donnamaria durante il GFVIP7

Berlusconi ha spiegato cosa ha chiesto agli autori del programma: "Non scegliamo concorrenti per fare casino ma concorrenti con delle storie, magari non professionisti del reality, non influencer che farebbero qualunque cosa". Il lavoro fatto al Grande Fratello lo ha soddisfatto, a differenza di quanto è successo al programma che si conclude stasera.

Le critiche di Pier Silvio Berlusconi all'Isola dei Famosi 2024

Sull'ultima edizione del survival game, ha sottolineato che Vladimir Luxuria "è una scelta che rifarei subito, si è impegnata molto". Per quanto riguarda l'insuccesso di questa edizione del programma, l'amministratore delegato ha parlato di un cast sbagliato e di una cattiva gestione del materiale a disposizione. "La scelta di non far vedere tutto mi ha trovato in disaccordo", ha affermato, riferendosi probabilmente alla decisione iniziale di non mostrare i video che hanno portato alla squalifica di Francesco Benigno.

"Dall'Isola mi sarei aspettato delle storie un po' più profonde da raccontare", ha aggiunto. "Alla base del format c'è la sopravvivenza e la fame, tutto questo è mancato". Pier Silvio, comunque, non ha messo il chiodo sulla bara del programma: "Non penso sia un formato arrivato alla frutta, in Spagna facciamo grandi risultati, è stato sbagliato il cast", ha sentenziato Pier Silvio Berlusconi.