Nikita Pelizon, la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 è in ospedale: ecco qual è il motivo

Arrivano aggiornamenti su Nikita Pelizon, in particolare sulle sue condizioni di salute. Sappiamo, infatti, che al momento si trova all'ospedale San Donato di Milano. L'influencer ha avviato una diretta su Instagram per condividere i momenti del ricovero, sicura che i fan possano sostenerla anche nei periodi difficili.

Sui social, dalla sua camera di ospedale, ha detto: "Ciao ragazzi, sono qua al San Donato, mi hanno dato una camera bellissima, sono estremamente grata, è tutta azzurra".

Le parole di Nikita Pelizon durante il suo ricovero: cosa ha detto su Instagram

Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 7

La diretta di Nikita Pelizon su Instagram è proseguita con queste parole: "Mi opereranno subito ma la cosa più bella è che non sono da sola, sono venuti amici a trovarmi, siamo stati insieme fino a poco fa. Sto bene, avevo l'ansia una settimana fa però adesso sono abbastanza tranquilla, nel senso che non vedo l'ora di operarmi proprio perché non vedo l'ora di tornare a fare una vita attiva, era impossibile ormai fare una vita come quella che facevo prima. Quindi mi manca la mia vecchia vita".

L'x vippona ha poi spiegato in maniera più dettagliata il motivo della sua permanenza in ospedale e dell'operazione: "Di cosa mi opero? Praticamente metterò la prima protesi della mia vita. Anni fa mi avevano detto di rifarmi il seno a mi rifiutai e allora ho deciso di mettere una protesi al cuore. A maggio ebbi un attacco ischemico transitorio, nei mesi successivi sono stata male, ho fatto sei mesi di visite, perciò adesso mi opero. Che cosa ho? Praticamente il sangue sporco va nel sangue pulito e questo può provocare un sacco di trombi o attacchi ischemici. Quindi è il caso di operare. Qualcuno di voi mi scriveva che anche lui aveva questo buco nel cuore però dipende da quanto è grande. Se è piccolino va bene, se è tanto grande è meglio operare".

In seguito, ha pubblicato una foto in cui annuncia che sta per operarsi. Ricordiamo che un mese fa, Nikita Pelizon era stata ospite di Verissimo, dove aveva raccontato della sua diagnosi, ovvero il TIA (attacco ischemico transitorio). Aveva così deciso di mettere se stessa al primo posto e di rivolgersi a degli specialisti per salvaguardare la sua salute.

Dopo aver partecipato a programmi come Ex on the Beach, Temptation Island e Pechino Express, Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip 7 nel 2023.