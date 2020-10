Piccolo dizionario amoroso: Jessica Alba ha girato davvero le scene di sesso?

Jessica Alba ha utilizzato una controfigura per girare le scene di sesso presenti in Piccolo dizionario amoroso; l'attrice odia prendere parte a sequenze di questo tipo anche se secondo suo marito, Cash Warren, la Alba dovrebbe essere felice di avere la possibilità di incontrare estranei sul set con cui girare scene d'amore.

L'attrice ha anche aggiunto che non le è piaciuto affatto questo film, la sua performance, che ritiene pessima, e il modo in cui è stato scritto il ruolo di Selima. Intervistata assieme al marito, a proposito delle scene di sesso la Alba ha dichiarato: "Quando scegli di voler stare con qualcuno in quel modo... è molto intimo".

L'attrice e imprenditrice statunitense ha cercato di spiegare, al giornalista e a suo marito, il suo punto di vista: "Stai abbracciando qualcuno, stai perfino respirando su qualcuno, stai annusando la sua pelle... solitamente quando compi un gesto del genere lo fai con una persona che conosci e che ti piace, non con un estraneo."

Jessica Alba ha anche ammesso che prima di girare una scena d'amore deve bere almeno un bicchierino di tequila. "Dovete capire che queste scene le giriamo anche per 15-16 ore, a volte per giorni e giorni, e devi ricreare quel momento in continuazione, ricreare il culmine della tua intimità da questo angolo e quell'angolo e questo angolo e quell'angolo..." Ha concluso l'attrice.