Petra, il trailer con Paola Cortellesi svela due nuove indagini e la data della terza stagione

La nuova stagione affronterà due indagini del personaggio basato sui romanzi dalla scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett e arriverà come sempre su Sky e in streaming su NOW

È tempo di ritorno per la Petra Delicato di Paola Cortellesi con la terza stagione di Petra, di cui è stato appena diffuso il nuovo trailer ufficiale nella quale la vediamo alle prese con due nuovissime indagini.

Nel cast, oltre all'inseparabile Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore Antonio Monte tornano Manuela Mandracchia, nei panni di Beatrice, la moglie di Monte, e Francesco Colella in quelli di Marco, l'ironico e irriverente fidanzato di Petra, separato con quattro figli che ha cresciuto da solo. New entry, Francesco Acquaroli nel ruolo di Luigi, un poliziotto esperto e brillante che con Petra ha un legame speciale, un rapporto che affonda le radici in un passato lontano ma ancora vividissimo.

Le due nuove storie sono state scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett - Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa - entrambe edite in Italia da Sellerio. Le riprese si sono svolte a Genova e dintorni con il supporto di Genova Liguria Film Commission.

Petra: Paola Cortellesi nel poster della Stagione 3

Le nuovi indagini al centro della terza stagione

In questa terza stagione, ritroviamo una Petra inedita, alle prese con il suo nuovo compagno Marco e i suoi tre figli. Le novità della sua vita privata però non le impediscono certo di dedicarsi al suo lavoro come Ispettrice di Polizia a Genova.

Prima un omicidio con furto di reliquia all'interno di un convento, poi l'assassinio di un importante imprenditore in odore di mafia, porteranno Petra e il suo inseparabile viceispettore Antonio Monte a mettersi alla prova ancora una volta. Tra nuovi incontri, trasferte professionali e vecchie conoscenze, Petra si ritroverà a interrogarsi sul suo futuro e su quale potrebbe essere la prossima tappa della sua personalissima ricerca della felicità.

I nuovi episodi di Petra andranno in onda in due appuntamenti mercoledì 8 e 15 ottobre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. La regia è come sempre affidata a Maria Sole Tognazzi.