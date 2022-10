Petra - Carnevale diabolico: la terza storia della serie in arrivo su Sky e NOW

L'ispettore Petra Delicato torna in in prima serata con un nuovo caso da risolvere: stiamo parlando di Carnevale diabolico, la terza delle quattro storie di Petra - Seconda stagione, la produzione targata Sky Original prodotta con Cattleya e Bartlebyfilm in collaborazione con BETA FILM.

Petra: Paola Cortellesi nel primo episodio Riti di morte

Il nuovo episodio dello show interpretato da Paola Cortellesi e diretto da Maria Sole Tognazzi sarà trasmesso in prima tv mercoledì 5 ottobre alle 21.15 in esclusiva su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Le prime due storie dello show, che sono sempre disponibili on demand su Sky e NOW, hanno ottenuto ottimi ascolti, in crescita di settimana in settimana, con 603 mila spettatori medi mercoledì scorso per "Un bastimento carico di riso" e un complessivo di oltre 1 milione di spettatori medi nei 7 giorni per il primo episodio "Serpenti nel paradiso".

Petra: Paola Cortellesi nel secondo episodio Giorno da cani

La sinossi di questa nuova puntata di Petra recita: "Durante i festeggiamenti del Carnevale, un ragazzo travestito da diavolo viene ritrovato ucciso. Petra e Antonio scavano a fondo nella sua vita sregolata, a base di feste, cocaina e alta cucina ma, quando trovano un altro cadavere mascherato, iniziano a sospettare che i delitti possano essere collegati. In un caso dove niente è come sembra, distinguere vittime e carnefici diventerà sempre più difficile."