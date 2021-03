Petra 2: al via le riprese per la seconda stagione della serie SKY con Paola Cortellesi (VIDEO)

Petra 2 adesso è realtà: sono in corso, infatti, le riprese della nuova stagione per la serie SKY, con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, che tanti spettatori aveva appassionato in autunno.

Le puntate, per la serie prodotta da Sky, Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm, saranno ancora 4, girate tra Roma e Genova, e dirette, come nella stagione precedente, da Maria Sole Tognazzi. E proprio dal set arrivano le prime foto e un video di backstage con un divertente scambio di battute tra gli amatissimi protagonisti Paola Cortellesi (Petra Delicato) e Andrea Pennacchi (Antonio Monte) e la regista Maria Sole Tognazzi.

"Iniziamo con entusiasmo le riprese di questa seconda stagione di Petra e sono felice di aver ritrovato sul set il bellissimo clima che si era creato lo scorso anno, assieme ai miei compagni di viaggio Paola, Andrea, tutto il cast e una troupe straordinaria" ha dichiarato la regista Maria Sole Tognazzi.

"Ringrazio Sky, Cattleya e Bartlebyfilm per aver voluto fortemente questo progetto. Ed è una bellissima sensazione essere qui sul set a dare forma e queste storie, sapendo che c'è un grandissimo pubblico che ha amato la serie, che ha premiato il nostro lavoro e che aspetta con passione di vedere cosa abbiamo in serbo. Siamo pronti per tornare con le nuove avventure di Petra nella meravigliosa Genova!"

Le anticipazioni della seconda stagione di Petra svelano che l'ispettrice Petra Delicato (Paola Cortellesi) è ora stabilmente in forze nel settore operativo della mobile di Genova. Al suo fianco c'è sempre il vice ispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi). Il loro rapporto di reciproca stima e amicizia si è ormai consolidato, nonostante le differenze di età, genere, esperienza di vita e visione del mondo. Insieme sono una coppia investigativa senza precedenti e due compagni di bevute inarrivabili.

I quattro nuovi casi su cui lavoreranno fianco a fianco Petra e Antonio sono crimini molto diversi fra loro: un omicidio all'interno di un comprensorio esclusivo, una catena di morti tra i senza fissa dimora, un duplice assassinio legato al passato, il furto di una pistola che svela il drammatico universo delle baby gang. Forti del loro rapporto ormai consolidato, Petra e Antonio sembrano avere trovato l'equilibrio perfetto e si potrebbe pensare che non abbiano bisogno d'altro. Ma la vita riserva sempre delle sorprese. Soprattutto quando si è pronti a rimettersi in discussione, ad accogliere con curiosità i nuovi incontri e a dare ascolto a un ulteriore, inaspettato, desiderio di cambiamento.

Le quattro nuove storie Sky Original sono tratte da altrettante opere di Alicia Giménez-Bartlett, tutte edite in Italia da Sellerio: i tre romanzi, "Serpenti nel paradiso", "Un bastimento carico di riso", "Nido Vuoto" e il racconto "Carnevale diabolico". Le sceneggiature sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia, con la collaborazione di Paola Cortellesi. A Genova le riprese si svolgeranno con il supporto della Genova-Liguria Film Commission. Petra è uno Sky Original. Prossimamente su Sky e NOW la seconda stagione, mentre la prima è disponibile on demand su SKY e in streaming su NOW.