Peter Straub, co-autore de Il talismano con Stephen King, morto a 79 anni

Peter Straub, romanziere amante del soprannaturale e autore di romanzi come Julia, Ghost Story e Il talismano, scritto a quattro mani con l'amico Stephen King, è morto il 4 settembre 2022. Lo scrittore è deceduto all'Irving Medical Center della Columbia University di New York, dove era ricoverato, per "complicazioni dopo la rottura dell'anca". Straub aveva 79 anni. La notizia della morte è stata confermata al New York Times dalla moglie di Straub, Susan Straub.

Peter Straub

Nato a Milwaukee nel 1943, da bambino Peter Straub sviluppò una grave forma di balbuzie e dovette reimparare a camminare dopo essere stato investito da un'auto e quasi ucciso. Divenne un lettore devoto e studiò inglese all'Università del Wisconsin-Madison (il necrologio del New York Times osserva che viveva dall'altra parte della strada rispetto al musicista Steve Miller) prima di ottenere una laurea alla Columbia University. Negli anni '60 si trasferì in Irlanda con la moglie per conseguire un dottorato, ma invece scrisse e pubblicò il suo primo romanzo, Marriages.

Dopo due romanzi pubblicati nella metà degli anni settanta, Straub scrisse il suo primo romanzo soprannaturale, Julia nel 1976. Visto l'incredibile successo, tornò a visitare il genere con If You Could See Me Now (1977) e La casa dei fantasmi (Ghost Story, 1979), suo quinto romanzo che gli diede grande fama internazionale, considerato da Stephen King uno dei migliori romanzi gotici dell'orrore.

Julia fu adattato in seguito in un film con Mia Farrow, The Haunting Of Julia e Ghost Story è diventato un film con Fred Astaire.

Fu in quel periodo, negli anni '70, che Straub fece amicizia con un altro scrittore di successo che stava aiutando a ridefinire il genere horror: Stephen King. King ha detto al Times che Straub "non era solo uno scrittore con una sensibilità poetica, ma era leggibile", paragonandolo a Philip Roth "sebbene scrivesse di cose fantastiche". King e Straub hanno collaborato a Il talismano nel 1984, libro fantasy su un ragazzo che viaggia attraverso una versione alternativa dell'universo per salvare la madre malata. Il libro è stato un enorme successo e in seguito è stato realizzato un sequel intitolato Black House che è collegato a La torre nera, l'altra serie dark fantasy di Stephen King.

L'ultimo romanzo di Peter Straub, La cosa oscura, è stato pubblicato nel 2010 e ha vinto il premio Bram Stoker dalla Horror Writers Association. Gli sopravvivono sua moglie, sua figlia (la romanziera Emma Straub), suo figlio (che gestisce una società di produzione incaricata di adattare il lavoro di suo padre) e tre nipoti.