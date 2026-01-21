Peter Jackson svela il motivo per cui da 12 anni non torna alla regia di un film di finzione

Peter Jackson ha svelato il motivo per cui non torna alla regia da 12 anni, firmando recentemente solo alcuni documentari.

Il regista, infatti, ha firmato la sua ultima opera di finzione nel 2014, in occasione di Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate.

La spiegazione della lunga pausa nella carriera di Jackson

In occasione del ritorno del film Il signore degli anelli - Il ritorno del re nelle sale per festeggiare il 25esimo anniversario dell'uscita nelle sale de La compagnia dell'anello, il regista ha ora spiegato perché è rimasto distante dalla telecamera così a lungo.

The Beatles: Get Back, il regista Peter Jackson

Peter Jackson ha raccontato che la morte di Andrew Lesnie, avvenuta nel 2015 quando aveva solo 59 anni, è principalmente il motivo per cui non è tornato alla regia.

Il filmmaker ha dichiarato: "Perdere Andrew è stato per me un colpo terribile. Non è stata una decisione consapevole".

Jackson ha ricordato: "Ho realizzato un documentario usando del materiale di archivio, e poi uno sui Beatles usando dei vecchi video che avevano girato, e ripensandoci mi rendo conto che ho evitato di fare film drammatici perché avrei dovuto lavorare con qualcuno che non era Andrew, e penso la sua morte abbia cambiato il mio percorso creativo".

Il possibile ritorno dietro la macchina da presa

Il regista ha proseguito: "Il risultato è che per 11 o 12 anni non ho realizzato un film drammatico perché quello mi avrebbe obbligato a costruire un rapporto con un altro direttore della fotografia".

Jackson, che è rimasto attivo come produttore e in estate aveva raccontato di essere al lavoro su tre sceneggiature, ha tuttavia rassicurato i fan, sostenendo che in futuro tornerà nel mondo del cinema di finzione e che quel giorno si sta avvicinando. Peter ha comunque ammesso: "Mi ci è voluto certamente molto tempo per arrivare a quel punto".