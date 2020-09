Peter Jackson, indagata la Weta Digital: "Ambiente di lavoro tossico e pornografia"

Peter Jackson e gli altri proprietari di maggioranza della Weta Digital, società di effetti speciali de Il Signore degli Anelli, hanno aperto un'indagine interna in seguito alle accuse di ex membri del personale che sostengono che, quando loro lavoravano lì, l'ambiente di lavoro fosse tossico e includesse bullismo, sessismo e condivisione di materiale pornografico.

Il regista Peter Jackson sul set del doppio film The Hobbit

Weta Digital, la società di effetti speciali dietro gli orchi, i draghi e le scene di battaglia della trilogia de Il Signore degli Anelli, vincitrice dell'Oscar, ha avviato un'indagine sulle accuse riguardanti un ambiente di lavoro tossico. L'indagine è stata ordinata dai proprietari di maggioranza della stessa Weta Digital, e quindi da Peter Jackson, sua moglie Fran Welsh e lo sceneggiatore Phillipa Boyens. Questa fa seguito a quella portata avanti per mesi dall'emittente televisiva TVNZ che ha però scoperto che i reclami sono stati ignorati dai dirigenti della società e che le questioni emerse in precedenza, sollevate dal personale, sono state insabbiate.

Le accuse di ex membri dello staff includono anche "mailing list pornografiche" e parlano di personale che guarda apertamente la pornografia in studio. Come racconta un'ex dipendente della società, "All'epoca c'era una tradizione chiamata Porn Friday. Ogni venerdì i membri del personale inviavano tramite e-mail immagini pornografiche a tutto il team". La donna ha quindi aggiunto che "Il primo venerdì che ho lavorato lì ero così sorpresa, intimidita e a disagio. Puoi scegliere di non riceverle, cosa che ho fatto, ma c'erano comunque conversazioni tra il team nel mio ufficio su quali immagini venivano inviate ogni settimana".

Sono stati inoltre denunciati alcuni casi molestie. È stato anche affermato che alcuni hanno scelto di non lamentarsi perché la società è leader mondiale nel settore degli effetti speciali e coloro che hanno avuto problemi temevano di essere inseriti in una sorta di lista nera.

Weta Digital ha riconosciuto i "problemi di comportamento storico" dell'azienda, inclusa la condivisione di contenuti e commenti inappropriati. "Non appena questo caso è stato portato all'attenzione della direzione, sono state prese misure immediate per interrompere questa attività", avrebbe detto un portavoce. "Ci dispiace che sia successo e ci scusiamo per qualsiasi angoscia abbia causato".

La società ha affermato che i reclami "non riflettono la Weta Digital di oggi" e che ora dispone di "politiche e procedure complete" per supportare il personale, spingendolo a presentare dubbi o reclami, che possono essere segnalati a manager, risorse umane o volontari. "Non c'è spazio per comportamenti inappropriati di alcun tipo all'interno dell'azienda. Se i membri dell'equipaggio si sentono a disagio per qualsiasi motivo, vogliamo saperne di più. Tutte le preoccupazioni sono prese molto sul serio", ha quindi concluso il portavoce.