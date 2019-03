Peter Jackson commenta la strage di Christchurch: "Siamo devastati"

Nella giornata di ieri in Nuova Zelanda, a Christchurch, ha preso luogo una devastante strage in due moschee. Il bilancio è pesante, si parla di 49 morti e tantissimi feriti. Ovviamente l'evento ha colpito tantissimi connazionali delle vittime, oggi ha detto la sua Peter Jackson, che si è detto "devastato" per la sparatoria.

A sparare è stato Brenton Tarrant, un australiano di 28 anni che ha ripreso la strage in diretta streaming e l'ha pubblicata su Facebook. All'ora di pranzo locale, l'uomo è entrato prima nella moschea di Al Noor uccidendo 42 persone, per poi recarsi a pochi chilometri di distanza alla moschea di Linwood, colpendone altre 7 a morte. L'uomo è stato arrestato, insieme ad altre tre persone, ed è stato definito dal premier Scott Morrison "un terrorista violento e un estremista di destra".

Durante un'intervista a Variety, Peter Jackson ha dichiarato:

"I neozelandesi sono devastati. I nostri cuori vanno a tutti coloro che sono stati colpiti in questo codardo atto d'odio. Noi kiwi siamo uniti nel nostro amore e supporto per i nostri fratelli e sorelle musulmani. Faremo tutto il possibile per aiutarli a guarire e superare questa terribile tragedia."