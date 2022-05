Peter Five Eight: Kevin Spacey nel trailer del nuovo film

Kevin Spacey è tornato sul set in occasione del film Peter Five Eight, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Kevin Spacey è tornato sul set e online è stato ora condiviso il primo trailer del film Peter Five Eight, progetto che è stato presentato al Mercato di Cannes.

Nel video si assiste a quello che accade a una donna che cerca di lasciarsi alle spalle il passato, venendo però tormentata da un uomo misterioso e pericoloso e dai sensi di colpa. Nel trailer spazio anche a sparatorie, esplosioni, morti e rivelazioni.

Il film Peter Five Eight ha nel proprio cast, oltre a Kevin Spacey, anche Rebecca De Mornay, Jet Jandreau e Jake Weber. Alla regia è invece impegnato Michael Zaiko Hall.

Al centro della trama c'è l'agente immobiliare Sam (Jandrau), che si rivela avere dei problemi di dipendenza dall'alcol e un segreto oscuro. Spacey avrà il ruolo di un carismatico straniero che arriva improvvisamente per volere del suo potente e oscuro boss, Mister Lock.

Nella storia proposta dal film, come spiegano i materiali promozionali, "Il colpevole paga sempre un prezzo".

Al Mercato di Cannes verrà presentato anche un altro progetto con star Kevin Spacey: 1242 - Gateway to the west, un dramma storico. I film sono tra i primi a essere proposti a potenziali finanziatori e distributori al Mercato di Cannes dopo le accuse di molestie sessuali rivolte a Kevin Spacey nel 2017.