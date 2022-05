Kevin Spacey: le riprese del thriller Peter Five Eight si sono concluse, il film cerca una distribuzione

L'attore Kevin Spacey è il protagonista del thriller Peter Five Eight, le cui riprese si sono concluse, in cerca di una distribuzione al Mercato di Cannesw.

Kevin Spacey sta tornando ad avere ruoli da protagonista al cinema e al Mercato di Cannes verrà presentato il film Peter Five Eight, di cui è stata condivisa la prima foto. Le riprese del progetto sono già state completate e i produttori sono ora alla ricerca dei distributori a livello internazionale.

Il film Peter Five Eight ha nel proprio cast, oltre a Kevin Spacey, anche Rebecca De Mornay, Jet Jandreau e Jake Weber. Alla regia è invece impegnato Michael Zaiko Hall.

Al centro della trama c'è l'agente immobiliare Sam (Jandrau), che si rivela avere dei problemi di dipendenza dall'alcol e un segreto oscuro. Spacey avrà il ruolo di un carismatico straniero che arriva improvvisamente per volere del suo potente e oscuro boss, Mister Lock.

Nella storia proposta dal film, come spiegano i materiali promozionali, "Il colpevole paga sempre un prezzo".

Ecco la prima foto del film:

Kevin Spacey nel film Peter Five Eight

Al Mercato di Cannes verrà presentato anche un altro progetto con star Kevin Spacey: 1242 - Gateway to the west, un dramma storico. I film sono tra i primi a essere proposti a potenziali finanziatori e distributori al Mercato di Cannes dopo le accuse di molestie sessuali rivolte a Kevin Spacey nel 2017.