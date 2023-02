Pete Davidson divora Jon Hamm e Brie Larson nel nuovo esilarante spot del Super Bowl 2023

Pete Davidson, Jon Hamm e Brie Larson sono i protagonisti di una spassosa pubblicità realizzata in occasione del Super Bowl 2023. Per Hellmann's, queste tre star hanno partecipato a una scenetta che gioca con la golosità del primo e i nomi/cognomi degli altri due. L'unica vera vittoriosa è stata però la maionese, dimostrandosi un ingrediente estremamente versatile.

La pubblicità si apre con Jon Hamm e Brie Larson all'interno di un frigorifero sconosciuto. Non sanno perché si trovano lì ma si riconoscono immediatamente. La prima a trovare una chiave di lettura alla situazione è Larson, la quale capisce che i loro due cognomi sono gli ingredienti perfetti per un panino: "Ham and Brie" (prosciutto e formaggio, in questo caso francese).

L'ansia di essere mangiati per cena insieme al barattolo di maionese al loro fianco è inevitabile, diventando una certezza quando Pete Davidson apre il frigo intenzionato a far di loro un bel sandwich. "Ragazzi, siete davvero deliziosi", dice dopo averlo preparato. A quel punto però l'inquadratura mostra gli altri due fuori dal frigorifero mentre lo guardano confusi: "Questo si che è strano", dice Hamm alla fine. Incoraggiando la creatività culinaria dei consumatori, lo spot sottolinea quanto la maionese in questione sia perfettamente abbinabile con quello che si ha a portata di mano.

Vi ricordiamo che lo spot andrà in onda in occasione del Super Bowl 2023, atteso per il 12 febbraio.