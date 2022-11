Emily Ratajkowski e Pete Davidson, secondo i gossip, starebbero frequentandosi

Secondo una fonte vicina al magazine People, Emily Ratajkowski e Pete Davidson si starebbero frequentando in privato, ma sarà vero? Per adesso non c'è ancora stata alcuna conferma pubblica né in televisione e né sui social, anche se alcune precedenti dichiarazioni della modella danno da pensare.

Basandosi su una fonte anonima la rivista ha accennato a una attuale frequentazione traEmily Ratajkowski e Pete Davidson, anche se al momento i loro rappresentanti ufficiali non hanno ancora detto nulla.

La situazione, comunque, non risulta affatto anomala, specialmente per coloro che seguono la carriera della modella, dato che già nel 2021, durante una'apparizione al Late Night with Seth Meyers, Ratajkowski aveva preso le difese di Davidson, elencando tutte le sue doti migliori che Meyers aveva messo in discussione. Emily, parlando della sua esperienza con lui su un set fotografico, aveva spiegato: "Ha l'altezza, ovviamente le donne lo trovano molto attraente. Sembra super affascinante, è vulnerabile, è adorabile, il suo smalto per unghie è fantastico, ha un bell'aspetto e ha un buon rapporto con la madre".

L'enfasi di queste dichiarazioni di Emily Ratajkowski potrebbero fornire una prima indicazione in merito alle ultime voci? Per adesso tutto resta sospeso.