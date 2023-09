Pet Sematary: Bloodlines, David Duchovny nel trailer del film prequel

Pet Sematary: Bloodlines è il film horror in arrivo su Paramount+ di cui è stato diffuso il trailer in attesa del debutto in streaming previsto per il 6 ottobre.

Nel video si introducono i protagonisti della storia prequel del classico scritto da Stephen King, mostrando le conseguenze del ritorno in vita di un giovane sfruttando i poteri di un'area molto speciale.

I dettagli del film prequel

La storia di Pet Sematary: Bloodlines è ambientata nel 1969 e mostra quello che accade quando il giovane Jud Crandall (Jackson White) sogna di lasciare la sua città natale di Ludlow, in Maine. Il giovane scopre però dei segreti oscuri ed è costretto ad affrontare una storia dark legata alla sua famiglia che lo terrà per sempre legato a Ludlow.

Pet Sematary: quello che sappiamo sul nuovo film tratto dal romanzo di Stephen King

Nel cast ci sono anche David Duchovny e Jack Mulhern nel ruolo di Bill Baterman, un padre orgoglioso e devoto, e di suo figlio Timmy, un veterano del Vietnam.

Tra gli interpreti spazio anche a Natalie Alyn Lind, Forrest Goodluck, Henry Thomas, Isabella Star LaBlanc, Samantha Mathis, e Pam Grier.

La regia del film è di Lindsey Anderson Beer.