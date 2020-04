Pesce d'aprile 2020: i migliori su cinema e serie tv

I Pesce d'aprile 2020 sono stati, in questa annata complicata e all'insegna della preoccupazione in tutto il mondo, pochi, ma alcuni hanno attirato l'attenzione degli appassionati di film e serie tv.

Tra gli scherzi più riusciti - a parte il nostro dedicato al nuovo film di Paolo Sorrentino - c'è quello ideato da Sky Atlantic che aveva un po' illuso i fan della serie Il trono di spade annunciando: "Clamoroso: è in produzione un finale alternativo per il Trono di Spade. Sarà pronto nell'estate 2021".

L'attore Kyle MacLachlan, star di Twin Peaks, ha invece provato (senza molto successo) a convincere i fan di essersi convertito al caffè decaffeinato.

Proud to announce that starting today, my go-to drink will now be a #DamnFineDecaf. Let me know in the comments below if you have any preferred roasts that I can add to my "To-drink" list pic.twitter.com/hxCzWBxOmt — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) April 1, 2020

La popolare soap opera britannica Coronation Street aveva annunciato un nuovo show: la serie animata che permette di proseguire la storia, tra momenti drammatici e romantici, senza però che gli attori siano costretti ad uscire di casa.

L'idea di uno spinoff è stata sfruttata anche da Amazon Prime Video Uk che ha annunciato The Good Boys, show con protagonisti degli adorabili cagnolini.

Stephen King ha invece dichiarato sul suo sito internet che stava per intraprendere una carriera come cantante rap: "Sfruttando il successo della sua collaborazione con John Mellencamp, The Ghost Brothers of Darkland County, e dopo anni di performance con The Rock Bottom Remainders, Stephen sta ora prestando la sua verbosità vocale a un genere completamente nuovo. Stephen diventerà Slim Scary nel suo debutto musicale, The Rap Bottom Remaineder, e le vostre orecchie non saranno mai più le stesse. Dal 2001, Slim Scary è andato alla ricerca del beat perfetto, ma solo ora ha trovato il suo stile distintivo".

Danny Trejo ha invece annunciato l'uscita nei cinema di Machete Kills Again in Space pubblicando un poster del finto film.

Il sito Stay Nerd ha pubblicato la notizia che i fratelli Duffer avrebbero anticipato l'identità di un nuovo villain che vive nel Sottosopra nella quarta stagione di Stranger Things: Benito Mussolini. La versione della storia ideata dalla testata sosteneva che la famiglia Byers si sarebbe trasferita a Predappio dove iniziano a diffondersi delle voci relative a una dimensione parallela dove vive una misteriosa figura che prova a bonificare il Sottosopra, ha inventato le pensioni per i demorgogoni e risolto i problemi del trasporto pubblico.

La testata aveva inoltre attirato l'attenzione con la notizia che Gualtiero Cannarsi si sarebbe occupato di un adattamento italiano di Final Fantasy VII Remake che sarebbe diventato Fantasia Finale Settima Restaurata. Il sito riportava anche le "dichiarazioni": "Per me è una grande emozione. Lo scopo della localizzazione e adattamento di Final Fantasy VII Remake è quello di riproporre le peculiarità del gioco, e con esse il vero fascino dell'originale, ripulito da ciò che lo ha appannato della sua grandezza negli anni. Io posso solo stare qui ad adattare i dialoghi. Quanto a quello che possono giocare per i giocatori un modo per giocare questo gioco potrebbe esserci".