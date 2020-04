Lo sceriffo: Paolo Sorrentino dirige un film su Vincenzo De Luca

Lo sceriffo, così qualcuno chiama Vincenzo De Luca e Paolo Sorrentino ha deciso di fare dell'appellativo il titolo del suo prossimo film, che sarà dedicato proprio al Governatore della Regione Campania.

L'intenzione di tornare a raccontare la sua terra al cinema era da tempo nota. Paolo Sorrentino lo aveva affermato apertamente durante una recente intervista, senza fornire ulteriori dettagli. Oggi però un'indiscrezione trapelata in rete rivela alcune anticipazioni interessanti su quello che sarà il prossimo lavoro cinematografico del regista napoletano. La filmografia di Paolo Sorrentino sulle pagine del noto database del cinema IMDb.com si è arricchita infatti di un inaspettato riferimento a un film intitolato "Lo Sceriffo", segnalato come "in pre-produzione", la cui uscita è prevista per il 2021.

La pagina è stata già aggiornata e il misterioso titolo è stato rimosso, ma non troppo in fretta per far sì che ulteriori rumor si diffondessero in rete. Al momento non siamo in grado di sapere se la trama si concentrerà solo sul ruolo di primo piano assunto dal Governatore nell'attuale emergenza nazionale o se passerà in rassegna la lunga carriera politica di De Luca, ma siamo certi che la sapiente macchina da presa di Paolo Sorrentino saprà scrutare l'impenetrabile fortezza di severità e dedizione del governatore, provando a cogliere e suggerire le inafferrabili increspature nella condotta di un'autorità locale trovatasi sul palcoscenico globale virtuale dei social media in un momento cruciale per la popolazione di tutto il mondo.

Dai discorsi sottotitolati in giapponese e in inglese, passando per le pagine social semi-serie a lui dedicate, Vincenzo De Luca, tra un lanciafiamme, un "porta seccia" e le mascherine di Bugs Bunny, è diventato uno dei fenomeni della nuova "vita in quarantena". Ma chi potrebbe essere il suo interprete in Lo sceriffo? In rete circolano già alcuni nomi: oltre a Tony Servillo e Silvio Orlando, sembra che per il ruolo da protagonista siano stati presi in considerazione anche Fortunato Cerlino e Pierfrancesco Favino. Fra i personaggi principali anche un tale "Professore" - e la scelta di Luigi Lo Cascio fa pensare che si tratti proprio del premier Giuseppe Conte - e quello che al momento viene indicato come "Presidente", probabilmente Sergio Mattarella, ruolo che vedrebbe in pole position Beppe Fiorello. Nel cast anche Luca Zingaretti, nella parte di Nicola Zingaretti, e l'amichevole partecipazione di Rocco Casalino nei panni di se stesso.

Ma forse, chissà, potrebbe anche non essere vero nulla e trattarsi solo di un Pesce d'Aprile: a questo proposito vi chiediamo scusa se vi abbiamo "ingannato", speriamo di avervi divertito anche solo per pochi minuti. Mai come quest'anno abbiamo tutti bisogno di qualche risata. Proprio come dei nostri "sceriffi".