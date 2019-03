Perry Mason: Matthew Rhys protagonista di una nuova serie HBO

Perry Mason tornerà in tv con una serie tv con protagonista Matthew Rhys, l'ex star di The Americans, e destinata alla HBO.

I personaggi creati da Earle Stanley Gardner ritorneranno per raccontare le origini del famoso avvocato, in questo caso alle prese con un caso di rapimento, avvenuto nel 1932 nella città di Los Angeles, evento che lo porta ad andare alla ricerca della veritù e di una possibile redenzione.

Perry Mason, in questa serie, viene descritto come alle prese con un periodo complicato della propria vita e al lavoro come investigatore privato. L'uomo viene inoltre tormentato da quanto ha vissuto in Francia durante la guerra e sta soffrendo dopo la fine del suo matrimonio.

Alla regia delle puntate ci sarà Tim Van Patten che in passato ha già collaborato con HBO firmando alcuni episodi de Il Trono di Spade e I Soprano.

Lo show sarà prodotto da Robert Downey Jr., che inizialmente avrebbe dovuto essere il protagonista del progetto, e da sua moglie Susan Downey tramite la loro casa di produzione Team Downey.