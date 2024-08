Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero: la famiglia di lei è tra i motivi della crisi della coppia

Continuano a circolare le voci di una profonda crisi tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, alimentate dall'assenza di contenuti comuni sui social e dalle parole dell'imprenditore reatino. Nelle ultime ore sono emersi particolari sui motivi che hanno portato all'allontanamento dei perletti, come sono chiamati dai loro fan sui social.

I motivi della crisi tra Mirko e Perla

Circa dieci giorni fa, Amedeo Venza ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto condivisa e poi cancellata da un amico di Mirko, sostenendo che l'ex gieffino aveva passato la giornata con due ragazze all'insaputa di Perla. Poco dopo, l'imprenditore ha replicato affermando che queste notizie, da lui bollate come fake news, stavano "provocando gravissimi problemi personali".

Perla e il suo fidanzato da allora non pubblicano più contenuti comuni, segno di un allontanamento che poche ore fa è stato spiegato da Alessandro Rosica. Nella sua pagina di Instagram ha scritto: "Crisi sempre più forte tra Perla e Mirko. Rimango della mia opinione, una cosa rotta difficilmente tornerà come prima. Sono tante le cose che non vanno, in primis lui non ha mai sopportato le frequentazioni di lei, e sapete a chi mi riferisco. Inoltre, la famiglia di lei è contraria alle ultime vicissitudini che riguardano Mirko."

Mirko e Perla al Grande Fratello

Un altro tassello è stato aggiunto da Deianira Marzano che nelle sue storie di Instagram ha scritto: "Pare che il papà di lei non gradisca più la presenza di Mirko", confermando l'affermazione dell'influencer noto sul web come Investigatore Social. La notizia è stata accolta in maniera diversa dai fan: c'è chi rimane scettico e chi si chiede perché a questo punto i due protagonisti di questa vicenda non chiariscano personalmente la situazione.

L'ultimo aggiornamento è quello di Mirko Brunetti che vi abbiamo raccontato sopra. Nonostante la coppia abbia vissuto sotto i riflettori per quasi un anno, è giusto che certe situazioni siano discusse in privato prima di essere rese pubbliche, rispettando così la loro privacy e consentendogli di gestire le questioni personali con discrezione.