Perla Vatiero del Grande Fratello: "la mia reazione al legame di Mirko" e il rapporto con Alessio Falsone

Nel corso di una recente intervista, la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello ha rivelato come ha reagito alla notizia che il suo ex fidanzato ha iniziato a frequentare un'altra ragazza.

Perla Vatiero, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato un'intervista a Libero Quotidiano, dove ha condiviso riflessioni sulla sua esperienza nel reality, i rapporti con il suo ex Mirko Brunetti e le voci su un presunto flirt con l'ex coinquilino Alessio Falsone.

Dal rapporto con il suo ex al futuro personale e professionale

Interrogata sulla nuova relazione di Mirko con Silvia Ghio, Perla ha dichiarato: "Non mi stupisce: sia per via del tempo che è passato che per la persona che ha dimostrato di essere, già nella prima esperienza televisiva alcuni suoi lati mi dimostrarono ciò. Gli auguro di andare avanti e di superare gli strascichi di questa avventura, i quali non gli hanno fatto bene di sicuro."

In merito alla fine della loro storia, l'influencer ha sottolineato di essere stata lei a prendere la decisione di chiudere la relazione, come si evinceva dal post pubblicato da Mirko subito dopo la rottura: "È stato un percorso emotivamente complesso che ha messo alla prova le mie certezze", ha spiegato.

Perla e Mirko al Grande Fratello

"Ho capito che la nostra storia era finita durante il percorso televisivo, quando ho visto in lui lati che non riconoscevo più. Pochi mesi dopo l'uscita dal programma, ho scelto di lasciarlo." Sul presunto flirt con Alessio Falsone, di cui si è parlato anche recentemente, Perla ha smentito categoricamente: "C'è solo amicizia, non ci lega nient'altro."

Parlando della sua avventura al Grande Fratello, Perla ha raccontato le emozioni e le difficoltà affrontate: "È stato un periodo molto intenso, pieno di emozioni e adrenalina. Ho messo in gioco me stessa e mi sono autoanalizzata. Tuttavia, le prime settimane sono state le più difficili, soprattutto emotivamente. Sapere che avrei trovato il mio ex con la sua nuova fidanzata non è stato facile."

Tra i ricordi più dolorosi, la Vatiero ha menzionato le critiche ricevute sulla sua poca arte oratoria, sia dal pubblico che dal conduttore Alfonso Signorini: "Mi torna spesso in mente il giudizio ricevuto, soprattutto da Alfonso, che vedevo come unico punto di riferimento nella Casa. È stata una delle cose che mi ha colpita di più e mi ha fatto soffrire realmente."

Mirko Brunetti del Grande Fratello ha una relazione con Silvia Ghio: la reazione di Perla Vatiero

L'ex gieffina ha escluso la possibilità di partecipare a programmi come Uomini e Donne: "Non rifarei mai un'esperienza sentimentale così forte davanti ai riflettori. Vorrei vivere il mio prossimo amore nella naturalezza, lontano dalle telecamere." Nonostante i momenti difficili, Perla Vatiero si è detta pronta a rimettersi in gioco, sia in amore che nella vita professionale, mantenendo i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro.