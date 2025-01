Mirko Brunetti del Grande Fratello ha una relazione con Silvia Ghio: la reazione di Perla Vatiero

Dopo la fine della sofferta relazione con Perla Vatiero, Mirko Brunetti sembra aver voltato pagina. Negli ultimi giorni, infatti, è emersa la notizia del suo nuovo fidanzamento con Silvia Ghio, aspirante attrice ed ex partecipante a Miss Italia nel 2024. La conferma è arrivata grazie a un video pubblicato sui social da Amedeo Venza, che ha mostrato l'ex gieffinboi insieme alla sua nuova compagna.

La storia con Perla e Greta: alti, bassi e triangoli sentimentali

Mirko è stato uno dei protagonisti di Temptation Island 2024, dove la sua storia con Perla è stata messa alla prova, portando infine alla separazione. Successivamente, Mirko ha intrapreso una breve relazione con Greta Rossetti, conosciuta nel programma condotto da Filippo Bisciglia dove la ragazza svolgeva il ruolo di tentatrice.

Quando Mirko è entrato nella Casa del Grande Fratello, il triangolo sentimentale è diventato uno dei temi più discussi, con Perla e Greta che hanno varcato la porta Rossa poche settimane dopo. Durante il periodo passato negli studi di Cinecittà i due ex fidanzati si sono riavvicinati ed inifine sono tornati insieme. Una storyline che ha permesso alla campana di vincere il reality show.

Mirko e Perla a Temptation Island

Chi è Silvia Ghio

La loro relazione si è chiusa definitivamente una volta terminato il Grande Fratello. Oggi Mirko sembra aver messo un punto definitivo alla storia con Perla. Silvia Ghio, la nuova fidanzata di Mirko, è originaria di Novi Ligure e, come accennato, è stata pre-finalista a Miss Italia 2024. Stando alle rivelazioni di IsaeChia, i due si sarebbero conosciuti presso una scuola di recitazione a Roma, dove entrambi studiano, e da qualche settimana avrebbero iniziato a frequentarsi.

Grande Fratello: Amanda in lacrime dopo il tradimento di Mariavittoria: "falsa e senza carattere"

La reazione di Perla

Il video che mostra Mirko e Silvia insieme è stato subito condiviso sui social, suscitando molta attenzione. La reazione di Perla Vatiero non è tardata ad arrivare. La ex compagna di Mirko ha infatti postato un Reel motivazionale sui social che, secondo alcuni, potrebbe essere interpretato come una frecciatina diretta al suo ex. Il messaggio di Perla, a cui è stato attribuito un flirt con Alessio Falsone, parla di auto-riflessione e crescita personale, incentrandosi sull'importanza di stare da soli con se stessi per affrontare le proprie paure e ambizioni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La citazione recita: "La vita è fatta sicuramente di condivisione, di amore, ma di base è un atto solitario. Devi essere tu pronto a prendere la decisione migliore per te, in base alle circostanze". E ancora: "Ad oggi vedo un sacco di miei coetanei disposti ad abbassare i loro standard pur di impiegare continuamente il loro tempo. Forse per paura di stare davvero da soli con se stessi". Infine: "Quando riesci a stare da solo con te stesso e a trovare le tue risposte, inizi a crescere e a migliorare."