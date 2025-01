Grande Fratello: Perla Vatiero e Alessio Falsone avvistati insieme a Capodanno, è ancora solo amicizia?

I rumors non si placano intorno a Perla Vatiero e Alessio Falsone, e l'avvistamento della coppia durante i festeggiamenti di Capodanno ha riacceso i riflettori su una presunta frequentazione. Nonostante i due ex concorrenti del Grande Fratello abbiano sempre negato un coinvolgimento sentimentale, un nuovo video, che li ritrae insieme la notte di San Silvestro, ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando le speculazioni.

Un legame nato al Grande Fratello

La connessione tra Perla e Alessio risale alla loro esperienza nella Casa più spiata d'Italia, dove avevano stretto un legame d'amicizia speciale, subito notato dai fan. Tuttavia, all'epoca, Perla era ancora legata a Mirko Brunetti, con cui aveva deciso di riprovarci dopo la fine del loro fidanzamento a Temptation Island.

La relazione tra Perla e Mirko, non ha avuto un lieto fine: i due hanno annunciato la rottura pochi mesi dopo la fine del Grande Fratello, dichiarando di non poter superare le loro divergenze. Da quel momento, la vincitrice dell'ultima edizione del reality è diventata il centro di numerosi gossip.

Perla vince il Grande Fratello

Le voci su un flirt tra Perla Vatiero e Alessio Falsone si sono intensificate negli ultimi mesi, con diverse segnalazioni che li vedevano trascorrere del tempo insieme. Entrambi, però, hanno sempre smentito ogni pettegolezzo, ribadendo di essere solamente amici. Il recente video di Capodanno, in cui i due appaiono affiatati e complici, ha riacceso i dubbi.

Grande Fratello, Helena Prestes vittima di xenofobia: un account con un milione di follower accusa i gieffini

Non è chiaro se si tratti di una semplice coincidenza o di una frequentazione che entrambi preferiscono mantenere lontana dai riflettori. Se il Capodanno insieme rappresenti l'inizio di un nuovo capitolo per gli ex gieffini o sia semplicemente un episodio isolato, resta da vedere. Dopo la fine del programma, le carriere dei due ex gieffini hanno preso direzioni diverse. Perla si sta dedicando allo sviluppo della sua professionbe+ nel mondo del web, mentre Alessio si è affermato come allenatore delle giovanili della Nuova Sondrio.