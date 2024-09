Perla del Grande Fratello: "Mirko fa ancora parte della mia vita", ma lui la unfollowa su Instagram

Il post-Grande Fratello non è stato facile per Perla Vatiero, la vincitrice del reality show, che si è ritrovata al centro di numerose polemiche, dalle sponsorizzazioni dubbie alla sua relazione con Mirko Brunetti. La loro storia d'amore, che ha contribuito alla vittoria della ragazza di Angri, è finita definitivamente qualche settimana fa.

La verità di Perla sulla fine della relazione con Mirko

In tempi di dissing anche l'ex di Temptation Island ne ha avuto uno, in particolare la ragazza si è scontrata con Alessandro Rosica. L'esperto di gossip ha affermato che la rottura tra Perla e Mirko sarebbe stata causata da Alessandro Piscopo, l'agente della Vatiero. In una delle sue ultime storie su Instagram, Rosica ha anche dichiarato di aver denunciato l'ex gieffina per aver diffuso senza permesso alcune chat private.

Perla ha dichiarato che le parole dell'influencer hanno scatenato un'ondata di odio contro di lei e la sua famiglia. "Questo odio è alimentato da un individuo losco, il cui unico obiettivo è il guadagno. L'aggressione non si ferma a me, ma coinvolge anche la mia famiglia, la mia agenzia e il mio manager", ha affermato la ragazza.

Perla e Mirko al Grande Fratello

Per cercare di placare le critiche, Perla, che sembra aver perso anche un numero significativo di follower, durante una diretta Instagram ha chiarito che la rottura con Mirko è stata una decisione reciproca, senza influenze esterne. "Mirko è una persona importante nella mia vita e lo sarà sempre. È stato uno degli uomini più significativi per me, dopo mio padre. Lo dico e lo dirò sempre", ha spiegato.

Rispondendo alle domande dei follower, ha precisato che attualmente non c'è nessun altro uomo nella sua vita: "Un uomo più importante di Mirko? Non lo so, forse sarà il padre dei miei figli." Tuttavia, un recente incontro con Alessio Falsone aveva fatto pensare il contrario. "Non riesco nemmeno a immaginare un altro uomo come padre dei miei figli, non lo penso affatto per ora", ha aggiunto.

Nel frattempo, dai social è arrivata una mossa inequivocabile da parte di Mirko Brunetti: l'imprenditore ha smesso di seguire Perla sui social, tagliando così l'ultimo legame con la sua ex e spezzando ogni speranza per i fan della coppia. Qualche giorno fa, Perla aveva già tolto il "segui" a Mirko dopo la sua partecipazione alla festa dell'ex gieffino Federico Fusca, alla quale era presente anche Greta Rossetti.