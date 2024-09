Lino Giuliano accusa la produzione del Grande Fratello: "tutto era pianificato prima dell'inizio del reality"

Lino Giuliano è tornato a parlare su Instagram qualche giorno dopo aver commentato sui social la sua squalifica dal Grande Fratello. Il concorrente, caso unico nella storia del programma, è stato espulso prima di varcare la porta rossa. Ora, secondo la sua versione, la sua cacciata era stata già pianificata e i suoi insulti omofobi a Enzo Bambolina sarebbero stati solo un pretesto.

La versione complottista di Lino Giuliano

Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Temptation Island, il docu-reality che ha fatto conoscere al pubblico il barbiere napoletano, arrivato all'Is Morus Relais con Alessia Pascarella, la sua ex fidanzata. Dopo quest'esperienza, il partenopeo avrebbe dovuto partecipare al programma di Alfonso Signorini, ma le cose sono andate diversamente.

"Certe situazioni, certe sensazioni, non ritornano più. Anzi, peggiorano la tua condizione attuale. I ricordi fanno male, e quello che ritorna è la consapevolezza di essere stato troppo onesto - ha detto Lino - Spesso l'onestà gioca brutti scherzi. I problemi vanno ben oltre i programmi televisivi: lì, vi assicuro, guardiamo altro. Le persone, in privato, sono tutt'altro rispetto a come appaiono".

"Per alcune persone, la tua onestà è solo un pretesto per liberarsi di te, come avevano già pianificato ancor prima che iniziassi a far parte del loro 'reality'. Solo col tempo capisci che, per loro, eri solo un ostacolo di cui sbarazzarsi", ha scritto nelle sue storie su Instagram, facendo intendere che la decisione di espellerlo dal programma era stata già presa in anticipo.

Lino ed Alessia nel falò di confronto a Temptation Island

"Auguro sempre il meglio a queste persone che partecipano al reality. Ci sono dei napoletani che ho conosciuto e sono delle belle persone, e auguro a tutti un gran successo. Fate e riuscite a quello che non sono riuscito io per il mio essere poco fermo", ha concluso il partenopeo. Lino, già all'indomani della squalifica aveva rotto il silenzio per scusarsi e ribadire che, nonostante gli insulti a Enzo Bambolina, non è un omofobo e che quelle parole erano state scritte e pubblicate solo in un momento di rabbia.

Lino Giuliano, in un secondo post, aveva ringraziato chi era stato al suo fianco: "Voglio ringraziare di cuore tutti voi per il sostegno morale che mi avete dato in questi giorni difficili. Ho attraversato due giorni infernali che non augurerei a nessuno, neanche al mio peggior nemico - e ancora - sono sollevato che abbiate capito che non c'era alcuna cattiveria nella mia risposta al commento di Enzo".