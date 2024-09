Grande Fratello, Mirko e Greta allo stesso evento senza Sergio, la reazione di Perla: riassunto della serata

Le reunion tra ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello sembrano portare sempre a conseguenze imprevedibili, anche quando l'occasione è apparentemente innocente, come una festa di compleanno. Ieri, un gruppo di ex gieffini si è ritrovato per celebrare lo chef Federico Fusca, ma la serata ha preso una piega del tutto inattesa. Tra gli invitati c'erano Mirko, Greta, Perla e, ovviamente, Sergio, anche se quest'ultimo non si è presentato, suscitando ulteriori chiacchiere.

Tensioni e misteri alla festa di Federico Fusca

Nonostante i tentativi di mantenere un basso profilo, Greta Rossetti ha attirato l'attenzione degli osservatori più attenti. Nelle prime immagini della festa apparse sui social, si nota che l'ex tentatrice ha cercato di evitare le telecamere degli smartphone. Tuttavia, un dettaglio non è sfuggito ai fan: la sua borsa, subito riconosciuta dai suoi follower, ha confermato la sua presenza.

La situazione ha alimentato i rumors, soprattutto riguardo al suo rapporto altalenante con Sergio. Anche se assente alla festa, si vocifera che i due stiano tornando a frequentarsi, o almeno questo è ciò che vogliono far credere. Recentemente, infatti, sono emerse alcune foto che li ritraggono insieme con dei fan, lasciando spazio a speculazioni.

Il festeggiato Federico Fusca

La borsa e le insinuazioni sui social

La presenza di Greta è diventata ancora più discussa quando una follower dell'esperta di gossip Deianira Marzano ha notato la sua borsa in alcune storie Instagram: "In alcune storie si sente la voce e in altre si vede pure, perché si nasconde? Questa dovrebbe essere la sua borsa", ha scritto l'utente.

A peggiorare la situazione, è arrivata una segnalazione ad Amedeo Venza: "Sergio non ci sarebbe mai andato. Mangiare allo stesso tavolo con Vittorio e Mirko? Non l'avrebbe mai fatto... Ahimè, non si può dire lo stesso di Greta. Non riesco a capire perché lei non si faccia vedere quando tutti sanno che è lì".

Non è finita qui: alcuni fan hanno notato che Greta ha come sfondo del suo cellulare una foto scattata dal padre di Mirko, risalente a quando i due erano una coppia. Questa scoperta ha fatto esplodere nuove speculazioni, a cui Greta ha risposto in maniera decisa: "Basta con sti film mentali, è passato un cavolo di anno. Il mio sfondo è quello da sempre, ma è una mia caz.o di foto, qual è il problema?".

Perla taglia i ponti

Come spesso accade in queste situazioni, non è mancata la ciliegina sulla torta. La vincitrice del Grande Fratello ha smesso di seguire sia Greta che Mirko sui social, un gesto che non è passato inosservato. La loro colpa? Secondo le segnalazioni condivise dall'esperto di gossip Alessandro Rosica, i due ex si sarebbero parlati di nascosto durante la festa.

Questo ha scatenato scatenato la gelosia di Perla Vatiero. Gli amici della ragazza le avrebbero riferito dell'accaduto, spingendola a tagliare i ponti con entrambi sui social. Inoltre, Perla ha rimosso alcune foto di lei e Mirko dal suo profilo, segno che la situazione potrebbe essere più seria di quanto sembri.

Il misterioso "partygate"

Le tensioni alla festa di Federico Fusca non si sono fermate qui. Alcune segnalazioni inviate ad Amedeo Venza hanno rivelato ulteriori dettagli. Pare che a un certo punto della serata, un invitato si sia allontanato verso il bagno per fare una chiamata in vivavoce, cercando di mettere in contatto due persone coinvolte in una questione delicata.

Tuttavia, la telefonata non è andata a buon fine, forse interrotta di proposito, e l'episodio ha suscitato un certo scompiglio tra gli ex gieffini presenti. Una persona, identificata solo come "L", ha criticato duramente l'accaduto, commentando: "Certe cose andrebbero chiarite fuori da una festa. Questo gesto è una vera scostumatezza".