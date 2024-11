Perfect Blue: l'edizione Combo (DVD + Blu-Ray) è attualmente scesa di prezzo su Amazon

L'edizione Combo (DVD + Blu-Ray) di Perfect Blue, film che ha fatto la storia del cinema e dell'animazione come li conosciamo oggi, è in sconto su Amazon.

L'edizione Combo (DVD + Blu-Ray) di Perfect Blue è attualmente disponibile in offerta su Amazon. Sul sito potete trovarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 23,99€, con uno sconto del 20% sul prezzo più basso recente indicato (29,99€). Trovate tutti i dettagli relativi a questa edizione di Perfect Blue nel box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Vi segnaliamo che il film è venduto e spedito da Amazon, e che si tratta di un'offerta a tempo.

Perfect Blue, un film storico

L'edizione Combo (DVD + Blu-Ray) di Perfect Blue è un tributo imperdibile a un capolavoro che ha ridefinito i confini dell'animazione giapponese. L'opera prima del visionario Satoshi Kon, supervisionata dal maestro Katsuhiro Otomo, è una vera e propria esperienza che sfida la percezione della realtà e dell'identità. Questo psycho-thriller animato, che ha fatto la storia, si presenta in un'edizione definitiva che celebra la sua rilevanza culturale e artistica, con una qualità visiva e sonora impeccabile.

Perfect Blue: Un anime che ha fatto la storia, una visione imprescindibile

Il capolavoro oscuro e complesso di Kon, arricchito da contenuti speciali come un booklet esclusivo e un'intervista al regista, invita a immergersi nel mondo tormentato di Mima, protagonista di una discesa inquietante tra ossessioni, paure e illusioni. Perfect Blue può essere visto come ma una lente critica sulla società dello spettacolo, che diventa ancora più incisiva in questa edizione completa, pensata per appassionati di cinema e collezionisti.