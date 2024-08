Perfect Blue: aperti i preorder su Amazon dell'edizione Dvd+Blu-ray del capolavoro di Satoshi Kon

Uscito nel 1997 e diretto da Satoshi Kon, Perfetct Blue è considerato una pietra miliare nell'animazione giapponese e oltre, e ha avuto un profondo impatto sulla cultura pop globale. Il film, che esplora temi come l'identità, la realtà e l'ossessione mediatica, ha influenzato numerosi registi e creativi di tutto il mondo. La sua narrazione complessa e il suo utilizzo innovativo della tecnica cinematografica hanno contribuito a elevare l'animazione giapponese a un nuovo livello di riconoscimento artistico, spingendo i confini di ciò che l'animazione può rappresentare in termini di temi maturi e profondità psicologica. L'eredità di Perfect Blue è visibile non solo nel cinema, ma anche in altre forme d'arte come i videogiochi e le serie televisive, dove la sua influenza continua a risuonare.

Di cosa parla Perfect Blue?

La storia di Perfect Blue segue Mima Kirigoe, una giovane idol che decide di lasciare la sua carriera musicale per diventare un'attrice. Mentre cerca di affermarsi nel mondo della recitazione, inizia a essere perseguitata da un fan ossessionato e a soffrire di profonde crisi d'identità. Col procedere degli eventi narrazione si intreccia tra realtà e finzione, confondendo lo spettatore su cosa sia reale e cosa sia frutto delle allucinazioni di Mima. Il film esplora temi come la perdita dell'identità, la pressione mediatica, e l'ossessione, portando a una generale atmosfera di crescente tensione psicologica.

Perfect Blue: Un anime che ha fatto la storia, una visione imprescindibile

