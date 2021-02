Per sempre la mia ragazza: alcune differenze tra libro e film

Secondo quanto dichiarato da Heidi McLaughlin, autrice del romanzo da cui è stata tratta la sceneggiatura di Per sempre la mia ragazza, ci sono molte differenze sostanziali tra libro e film. La scrittrice decise di scrivere "Forever My Girl" dopo aver visto la foto di un uomo su Facebook che sembrava stesse cercando di scusarsi con una ragazza.

Per scegliere il nome di Liam Page le ci sono voluti un totale di 10 o 15 minuti, e quella stessa notte ha scritto le prime 5.000 parole. Dopo la pubblicazione del suo libro ha ricevuto un'offerta da LD Entertainment per un film liberamente ispirato agli eventi da lei descritti.

A proposito dell'adattamento del libro la McLaughlin ha dichiarato: "È stato difficile sistemare tutto in un'ora e mezza ovviamente e c'erano anche altri cambiamenti che Bethany Ashton Wolf (la regista del film) pensava fossero importanti".

Ecco alcune differenze: nel libro Liam fa parte di una band chiamata 4225 West mentre nel film è un musicista solista. Il romanzo è ambientato a Beaumont, in Texas, a differenza del film che ha luogo in una piccola città della Louisiana nota informalmente come Saint. Nel libro il manager di Liam si chiama Sam come nel film, tuttavia è una donna che diventa ossessionata da Liam.

Su Rotten Tomatoes il film ha un indice di approvazione del 25% sulla base di 52 recensioni, con una valutazione media di 4,37 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Forever My Girl può piacere ai fan del romanticismo ma altri spettatori potrebbero finire per piangere per le ragioni sbagliate".