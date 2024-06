Per sempre la mia ragazza, la recensione: cosa scegliere tra l'amore e la musica?

Un matrimonio che non s'aveva da fare quello tra Josie e Liam, tanto che lo sposo ha lasciato la compagna proprio mentre questa lo attendeva sull'altare. Lui poi è diventato un famoso cantante country e ha per sempre abbandonato la piccola cittadina di Saint Augustine, Louisiana, dove era nato e cresciuto. Sono trascorsi otto anni e Liam è una star acclamata in tutti gli States, ma tiene ancora con sé il telefono del liceo...questo perché all'interno del cellulare ha un messaggio della sua ex, mancata moglie, che intende conservare ad ogni costo.

Padre e figlia d'arte in una scena del film

In Per sempre la mia ragazza, Liam viene a sapere della tragica morte di un suo caro amico di gioventù e decide di presenziare ai funerali, facendo così ritorno nella sua comunità natale. Ritrova Josie e scopre di essere diventato padre: ha avuto una figlia, nata qualche mese dopo il saltato matrimonio. Nel frattempo cerca anche di riavvicinarsi al padre vedovo, con il quale si era lasciato in malo modo, e giorno dopo giorno tenta di rimettere insieme i cocci della propria esistenza e diventare finalmente quel genitore e marito che così codardamente aveva evitato di essere in passato.

Dalla carta allo schermo

Jessica Rothe e Alex Roe in Per sempre la mia ragazza

Alla base vi è l'omonimo romanzo di Heidi McLaughlin, ma la formula non si distacca troppo da qualsiasi adattamento di Nicholas Sparks, vero e proprio autore di best-seller strappalacrime a tema. La formula è abusata, con una storia d'amore super-classica nella quale i due protagonisti si ritrovano ad affrontare ostacoli di vario tipo fino a quell'epilogo più o meno lieto d'ordinanza. Per sempre la mia ragazza racconta della relazione tra una celebrità della musica country - anche se qui incarnato nella sua deriva più commerciale - e la tipica ragazza della porta accanto. Il tutto in una comunità dalle forte radici cristiane, con tanto di comunità assai legata alla propria chiesetta, dove avvengono alcuni dei passaggi chiave. Insomma la classica ricetta per far colpo sul grande pubblico d'Oltreoceano, che non ha caso ha premiato l'operazione al botteghino con sedici milioni di dollari d'incasso, quattro volte tanto il budget di partenza.

Ora e Per sempre la mia ragazza

Una scena romantica tra i due protagonisti

Il ritorno a una vita semplice o il continuare quel successo mondiale che così tanta fortuna gli ha dato negli ultimi anni? Non è una risposta semplice, soprattutto quando grazie ai milioni di dischi venduti puoi permetterti anche un jet privato. E così Per sempre la mia ragazza opta per una soluzione intermedia, con un epilogo parzialmente improbabile che ci concilia ovviamente con lo scontato happy ending a prova di grande pubblico. Un'operazione priva di originalità dove poche cose funzionano e una di queste, per fortuna del film, è la protagonista femminile, interpretata da Jessica Rothe: la bionda attrice, già autoironica protagonista del dittico slasher/comedy/sci-fi di Auguri per la tua morte, si ritaglia su misura un personaggio adorabile anche nelle scelte apparentemente più facilotte e controverse.

Nel cuore dell'America

La musica o l'amore? Una scelta difficile per il protagonista di Per sempre la mia ragazza

In Per sempre la mia ragazza convivono così scaramucce e incomprensioni delle commedie romantiche più smielate e un'atmosfera da feelgood movie che si insinua progressivamente addosso ai personaggi e al racconto, permettendogli così di risultare meno retorico del previsto. Certo i valori della famiglia risultano figli di un moralismo dogmatico insito in una certa America e la via del perdono - a trecentosessanta gradi - viene sfruttata in maniera assai furba per indirizzare la storia sulle coordinate volute. Rispetto al romanzo è stato criticato dai lettori qualche cambiamento nella gestione dei personaggi - su carta Liam era un rocker / cattivo ragazzo, erano trascorsi dieci anni e non otto e così via - ma bene o male la trama segue fedelmente quella alla base, soffrendo perciò delle decisioni non sempre verosimili prese dai protagonisti, che rendono il film poco credibile.