Per lanciarsi dalle stelle, su Netflix in streaming da oggi

Per lanciarsi dalle stelle, il nuovo film Netflix diretto da Andrea Jublin e tratto dal romanzo di Chiara Parenti, sbarca in streaming a partire da oggi 5 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il film racconta la storia di Sole Santoro, una ragazza di quasi 25 anni nata e cresciuta a Conversano, in Puglia, una dimensione idilliaca che però comincia a starle stretta. Ma non è semplice prendere la decisione di cambiare vita e trasferirsi altrove, perché Sole soffre da sempre di disturbi di ansia: per lei compiere un qualunque, anche insignificante gesto può diventare un'impresa titanica.

Per lanciarsi dalle stelle: Federica Torchetti in una foto

L'unica in grado di comprenderla e aiutarla è sempre stata Emma, la sua migliore amica, che però adesso non c'è più. È stata quest'ultima a scrivere la lettera che Sole riesce a leggere solo pochi giorni prima di compiere venticinque anni. È un'esortazione ad avere uno slancio di temerarietà: Sole dovrà stilare una lista delle piccole e grandi paure che la paralizzano e poi affrontarle una ad una.

Dopo tanto tentennare, anche grazie al supporto e all'incoraggiamento di un nuovo gruppo di amiche e amici, Sole accetta. E da quel momento il suo viaggio diventa un cammino alla scoperta di sé che la condurrà verso mete che, come spesso accade, non avrebbe mai potuto immaginare.