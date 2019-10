Pennyworth: la serie prequel di Batman ottiene il rinnovo!

Pennyworth, serie disponibile in Italia su Starz Play, ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.

Ad annunciare la notizia è stata Epix, emittente che manda in onda lo show negli Stati Uniti, con un comunicato in cui si dichiara: "Pennyworth è stato un grande successo per noi, accolto nello stesso modo dai critici e dai fan. Si è trattato della nostra serie originale con le migliori performance di sempre a debuttare su Epix, andando oltre il doppio delle visualizzazioni degli show che l'hanno preceduta. Bruno Heller, Danny Cannon e WBTV hanno offerto una serie brillante e da non perdere. Non vediamo l'ora di lavorare con questo cast fenomenale e questo team creativo per realizzare un'altra eccitante stagione".

Pennyworth è ideata come prequel Batman e ha come protagonista il futuro maggiordomo di Bruce Wayne che conosce e collabora per la prima volta con il padre del futuro difensore di Gotham City, il miliardario Thomas Wayne. Lo show, prodotto da Epix, è stato creato da Bruno Heller, già showrunner di Roma e Gotham.

Pennyworth, intervista a Ben Aldridge: "Il mio Thomas Wayne vi sorprenderà"

In Pennyworth il protagonista è Alfred, interpretato da Jack Bannon, in una versione molto diversa da quella del maggiordomo conosciuto nei vari film dedicati al supereroe della DC Comics. Gli eventi sono ambientati negli anni Sessanta e coinvolgono anche Thomas Wayne(Ben Aldridge) e un nemico implacabile: Bet Sykes (Paloma Faith).