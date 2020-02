Pennyworth 2: James Purefoy tra le new entry nel cast

Il cast dei Pennyworth 2 si arricchisce di alcune new entry, tra cui la star di Altered Carbon, James Purefoy. Insieme all'attore britannico nella seconda stagione della serie faranno parte ufficialmente dei nuovi episodi anche Edward Hogg e Jessye Romeo, mentre Ramon Tikaram e Harriet Slater sono stati promossi a personaggi regolari.

Il protagonista dello show prodotto per Epix, in Italia su Starz Play, sarà nuovamente Jack Bannon nel ruolo del giovane Alfred Pennyworth, un ventenne ex soldato britannico della SAS, che forma un'agenzia di sicurezza a Londra negli anni '60, e lavora con il giovane miliardario Thomas Wayne (Ben Aldridge), nel periodo precedente al momento in cui diventerà padre di Bruce.

James Purefoy interpreterà il capitano Gulliver Troy, ex capitano della SAS di Alfie, un potente e carismatico donnaiolo. Edward Hogg sarà il capitano Salt, killer calcolatore e aspirante leader mascherato da diligente braccio destro. Jessye Romeo sarà invece Katie Browning, una studentessa d'arte idealista, ingenua e provocatoria, la cui vita è stata scombussolata dalla guerra civile. Il cast della seconda stagione comprende anche Jason Flemyng e la cantante Paloma Faith.

La produzione della seconda stagione di Pennyworth, che sarà composta da 10 episodi, ha preso il via nel mese di gennaio ai Warner Bros. Studios Leavesden, in Gran Bretagna, con la première che potrebbe essere pronta per l'estate. La serie è basata sui personaggi DC creati da Bob Kane e Bill Finger.