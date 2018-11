Penny Dreadful: City of Angels, la serie Showtime tornerà con nuovi episodi

La Showtime ha annunciato il ritorno sugli schermi di Penny Dreadful, la serie fantahorror creata da John Logan inizialmente andata in onda tra il 2014 e il 2016. Il primo ciclo, ambientato nell'Inghilterra vittoriana, era un miscuglio di varie opere letterarie dell'epoca, tra cui Dracula e Frankenstein, e aveva spiazzato i fan con l'episodio finale, la cui messa in onda fu seguita dall'annuncio ufficiale della conclusione definitiva dello show. La nuova incarnazione della serie, con il sottotitolo City of Angels, avrà un cast nuovo di zecca e sarà ambientata a Los Angeles nel 1938.

John Logan, che tornerà in veste di sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo (insieme a Sam Mendes, che aveva prodotto anche lo show originale), ha definito questa versione un "discendente spirituale" del primo Penny Dreadful. Avrà un ruolo importante il folclore messicano, soprattutto in relazione alla realtà storica del periodo. Logan ha dichiarato in merito: "Penny Dreadful: City of Angels avrà una coscienza sociale e una consapevolezza storica che avevamo scelto di non esplorare nel ciclo londinese. Ora affronteremo problematiche specifiche di tipo storico, sociale, religioso, politico e razziale, ancorate nel mondo reale. Nel 1938, Los Angeles aveva a che fare con delle domande difficili sul suo futuro e la sua anima. I nostri personaggi devono porsi le stesse domande. Non ci sono risposte facili, solo domande potenti e grandi sfide morali. Come sempre nell'universo di Penny Dreadful, in questo mondo non esistono eroi e cattivi, ma solo protagonisti e antagonisti."

Gary Levine, responsabile della programmazione di Showtime, ha aggiunto: "Eravamo felicissimi quando John è venuto da noi con questa lettura molto originale della mitologia di Penny Dreadful, che esplorerà sia lo spirito umano che il mondo spirituale in California. Penny Dreadful: City of Angels promette di essere una straordinaria saga di amore famigliare contrapposta ai mostri che ci circondando e vivono dentro di noi." La produzione dei nuovi episodi, il cui numero non è ancora stato specificato, inizierà nel 2019. Nell'attesa, e considerato che siamo nella settimana di Halloween, possiamo rievocare e rivedere le migliori sene di Penny Dreadful con la speranza che il nuovo capitolo sia altrettanto intrigante.