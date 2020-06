Peninsula: il nuovo trailer del sequel di Train to Busan

Watch the all-new trailer for the 'Train to Busan' sequel #Peninsula, coming to theaters this Summer. pic.twitter.com/MkIFHAypN0 — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) June 16, 2020

Peninsula, il sequel di Train to Busan, ha ora un nuovo trailer che regala alcune scene di quello che accade nel secondo capitolo della storia ambientata nel mondo postapocalittico introdotto nel 2016, progetto che era stato selezionato per Cannes 2020.

Nel video si mostra cosa accade dopo 4 anni dalla diffusione del virus che ha trasformato la maggior parte dell'umanità in zombie, con sequenze spettacolari che coinvolgono anche ambientazioni desolate e un gran numero di comparse per dare vita alla minaccia che devono affrontare i personaggi principali.

Il protagonista di Peninsula sarà Jung-seok, un soldato che è riuscito a fuggire nonostante la complicata situazione, e ora si ritrova a lottare per la sopravvivenza quando riceve una missione sotto copertura con soli due obiettivi: recuperare e sopravvivere. Il suo team si imbatte però in un gruppo di sopravvissuti e la loro vita dipende dall'eventualità che la natura umana - che si tratti degli aspetti più negativi o positivi - riesca a sopravvivere nonostante le terribili circostanze.

Il film è diretto da Yeon Sang-ho e nel cast del lungometraggio ci sono Gang Dong-won, Jung-hyun Lee e Lee Ree.

Train to Busan raccontava la storia di un uomo d'affari dipendente dal lavoro che accompagnava la figlia in un viaggio con destinazione Busan per incontrare la madre, senza poter prevedere che proprio in occasione della partenza del treno intorno a loro sarebbe scoppiato il caos causato dalla diffusione di un virus che trasforma le persone in zombie.