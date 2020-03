Peninsula: le prime foto del sequel di Train to Busan mostrano un mondo post-apocalittico

Peninsula, il sequel di Train to Busan, arriverà nei cinema nei cinema asiatici in estate, e le prime foto mostrano il mondo post-apocalisse.

Peninsula, il sequel di Train to Busan, debutterà in patria in estate e le prime foto mostrano qualche dettaglio dell'atteso secondo capitolo della storia ambientato in un mondo post-apocalittico.

Il film è diretto da Yeon Sang-ho che, intervistato da Screen daily, ha spiegato: "La portata di Peninsula non può essere paragonata a Train to Busan, lo fa sembrare un film indipendente. Il primo capitolo era un grandioso concetto girato in spazi ristretti mentre Peninsula sfrutta una portata molto più ampia".

La storia è ambientata quattro anni dopo gli eventi mostrati nel primo film e ha come protagonista Jung-Seok, un ex soldato che è riuscito a fuggire oltre oceano e ora riceve la missione di tornare, ritrovandosi alle prese con i sopravvissuti nell'intera penisola coreana.

Il lungometraggio dovrebbe debuttare in patria il 12 agosto 2020, mentre non sono ancora stati condivisi i dettagli relativi a una distribuzione internazionale.

Train to Busan raccontava la storia di un uomo d'affari dipendente dal lavoro che accompagnava la figlia in un viaggio con destinazione Busan per incontrare la madre, senza poter prevedere che proprio in occasione della partenza del treno intorno a loro sarebbe scoppiato il caos causato dalla diffusione di un virus che trasforma le persone in zombie.