Penguin Bloom: Netflix distribuirà il film con Naomi Watts e Andrew Lincoln

Penguin Bloom, il film ispirato a una storia vera con star Naomi Watts e Andrew Lincoln, sarà distribuito da Netflix in alcune nazioni il 27 gennaio 2021, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Francia.

Il progetto è tratto dal libro scritto da Bradley Trevor Greive e Cameron Bloom ed è stato presentato al Toronto Film Festival.

I produttori di Penguin Bloom hanno dichiarato: "Ci siamo tutti innamorati della natura appagante della storia di Sam e del suo innegabile spirito. Il percorso emotivo che hanno compiuto lei e la sua famiglia dopo che Pinguino è entrato nelle loro vite è indimenticabile. Abbiamo un partner meraviglioso in Netflix e siamo felici di proporre Penguin Bloom agli spettatori in tutto il mondo".

Nel cast del lungometraggio ci sono Naomi Watts (Mulholland Drive, Impossible), Andrew Lincoln (Love Actually, The Walking Dead), Jacki Weaver (Animal Kingdom), Rachel House (Moana, Thor: Ragnarok), e Leeanna Walsman (Star Wars: Attack of the Clones). Tra gli interpreti anche Lisa Hensley, Griffin Murray-Johnston, Felix Cameron, e Abe Clifford-Barr. La regia è di Glendyn Ivin da una sceneggiatura firmata da Shaun Grant e Harry Cripps.

Il film segue una giovane famiglia che deve fare i conti con un incidente quasi mortale che ha lasciato la madre paralizzata. Mentre tutti cercano di adattarsi alla nuova situazione, un inaspettato alleato è entrato nelle loro vite: un cucciolo di gazza, che la famiglia chiama "Pinguino".