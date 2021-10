Penelope Cruz e i libri di medicina: "Li leggo perché mi piace imparare, non sono ipocondriaca".

Penelope Cruz, durante la sua ultima intervista con Fabio Fazio che ha avuto luogo in occasione della puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 24 ottobre 2021, ha rivelato qualcosa di molto peculiare: ama leggere complessi libri di medicina per passione.

La Cruz ha rivelato di avere una passione irrefrenabile per dei lunghi e complessi tomi di medicina; l'attrice, a questo proposito, ha sentito il dovere di spiegare il motivo di questo suo interesse: "Non sono così ipocondriaca, lo faccio da quando sono piccola! Leggo libri di medicina perché mi piace imparare!"

Intervistata nel 2016 in occasione del tour promozionale di Ma Ma - Tutto andrà bene, la star spagnola ha parlato del mondo della sanità e dell'importanza di tutelare la propria salute: "Sono solita affermare che i film non sono fatti per dire alle persone cosa pensare o come vivere la propria vita, ma attraverso un tema come questo era inevitabile parlare dell'importanza di sottoporsi a un controllo annuale, specialmente a partire da una certa età, che è più giovane rispetto a quello che si immagina solitamente."

"Non bisogna aspettare per iniziare a prendersi cura della propria salute e fare tutti i controlli del caso, soprattutto se si hanno precedenti in famiglia. Tutti dovremmo avere accesso alla sanità pubblica, indipendentemente dalla nostra possibilità di poter usufruire di un medico privato. Cosa accade se non ti puoi permettere una visita privata? Non ti resta che aspettare, ma l'attesa a volte può essere troppo lunga." Ha concluso Penelope Cruz.