Pedro Pascal ha ricreato il suo famoso meme ai Golden Globe 2024

La reazione della star di The Last of Us alla sua sconfitta come miglior attore è identica al suo celebre meme.

La notte dei Golden Globe 2024 è stata ricca di sorprese ma anche di momenti realmente divertenti, come quello della premiazione di Kieran Culkin che ha battuto Pedro Pascal nella corsa al miglior attore in una serie drammatica. La reazione di Pascal alla sua sconfitta ha ricordato il suo celebre meme diventato virale.

A un certo punto, infatti, Pascal scoppia a ridere per la battuta ironica pronunciata da Kieran Culkin nei suoi confronti, ma improvvisamente la risata si trasforma in un'espressione decisamente triste e volta al pianto, esattamene come nel meme. Potete visualizzare i due momenti a confronto di seguito:

Attualmente, Pedro Pascal è uno degli attori più richiesti a Hollywood. Dopo che avrà completato le riprese di Il Gladiatore 2 di Ridley Scott, l'attore si precipiterà sul set della seconda stagione di The Last of Us, che lo terrà impegnato per un po' di tempo. La HBO ha da poco annunciato che non vedremo i nuovi episodi prima del 2025, a causa dei ritardi causati dagli scioperi a Hollywood nell'ultimo anno. Prossimamente, quindi, dovrebbe indossare i panni di Reed Richards nel reboot dei Fantastici 4 dei Marvel Studios.

Sul versante Succession, pluripremiato ai Golden Globe 2024, Kieran Culkin ha escluso l'arrivo di uno spin-off sul suo personaggio considerandolo "una pessima idea".